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Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube (видео)

12:07, 05 сентября 2019
Кино и музыка
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Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

В начале клипа на 17-летней артистке разрывают одежду, и вкалывают в нее шприцы, после чего у Айлиш из спины прорезаются крылья.

Выложенный в сеть ролик за полдня набрал почти 9 миллионов просмотров и около 1,5 миллиона лайков.

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Теги: #музыка#певица