Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube (видео)
12:07, 05 сентября 2019Кино и музыка
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Выложенный в сеть ролик за полдня набрал почти 9 миллионов просмотров и около 1,5 миллиона лайков.
В сети появился клип на композицию all the good girls go to hell («все хорошие девочки попадают в ад») американской исполнительницы Билли Айлиш.
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Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале певицы.
В начале клипа на 17-летней артистке разрывают одежду, и вкалывают в нее шприцы, после чего у Айлиш из спины прорезаются крылья.
Выложенный в сеть ролик за полдня набрал почти 9 миллионов просмотров и около 1,5 миллиона лайков.
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