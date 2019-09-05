Новый клип Билли Айлиш взорвал YouTube (видео)

Выложенный в сеть ролик за полдня набрал почти 9 миллионов просмотров и около 1,5 миллиона лайков.

В сети появился клип на композицию all the good girls go to hell («все хорошие девочки попадают в ад») американской исполнительницы Билли Айлиш. Читайте такжеПоявился первый трейлер боевика "Плохие парни 3" с Уиллом Смитом (видео) Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале певицы. В начале клипа на 17-летней артистке разрывают одежду, и вкалывают в нее шприцы, после чего у Айлиш из спины прорезаются крылья. Выложенный в сеть ролик за полдня набрал почти 9 миллионов просмотров и около 1,5 миллиона лайков.

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