Легендарный "Аквариум" устроил уличное выступление в Виннице
16:40, 03 сентября 2019Кино и музыка
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За 40 минут выступления музыканты сыграли свои самые популярные композиции.
Музыканты отыграли сразу несколько концертов в Виннице / Фото Винницкого бизнес-портала
Российский рок-группа "Аквариум" 3 августа выступил на одной из улиц Винницы.
Об этом пишет Винницкий бизнес-портал.
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В этот же день российские музыканты отыграют концерт в городском Доме офицеров.
На импровизированное выступление собралось более сотни людей.
Выступление группы длилось более 40 минут. За это время "Аквариум" исполнил свои самые популярные композиции.
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