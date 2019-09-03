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Легендарный "Аквариум" устроил уличное выступление в Виннице

16:40, 03 сентября 2019
Кино и музыка
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Музыканты отыграли сразу несколько концертов в Виннице / Фото Винницкого бизнес-портала

Об этом пишет Винницкий бизнес-портал.

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В этот же день российские музыканты отыграют концерт в городском Доме офицеров.

На импровизированное выступление собралось более сотни людей.

Выступление группы длилось более 40 минут. За это время "Аквариум" исполнил свои самые популярные композиции.

Как сообщал УНИАН, 67-летний певец, известный российский бард Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию.

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Теги: #музыка#Винница#музыкант