В Киеве выступит ультрапопулярная группа из Латвии

Группа Dagamba занимается переработкой классических произведений, создавая новые, уникальные произведения.

За последние несколько лет Киев пережил нашествие звезд разной величины, и музыканты со всего мира даже не думают останавливаться. На этот раз к нам едут по-настоящему большие кумиры европейцев - группа Dagamba.

Это группа с легкостью стала “номер один” в родной Латвии. Коллектив, в котором участвуют выходцы из разных стран и разных культур. Латыш, литовец, украинец, итальянец и иранец. Казалось бы, невозможная смесь, но которая смогла оглушительно зазвучать на весь мир.

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В современной музыке Dagamba – уникальное явление. Они не делают каверы в академическом исполнении или роковом. Они занимаются переработкой классических произведений, создавая новые, уникальные произведения.

Жанр, в котором выступают Dagamba называется classic crossover – в композициях классика музыки пересекается с каким-нибудь жанром. Это может быть что угодно: от попа до хип-хопа.

"Идея в том, чтобы брать старую музыку и переделывать ее, как она была бы сочинена сегодня. Есть два пути академического музыканта. Он может остаться в традиции, это всем надо. Но другой путь, который мы выбрали — делать что-то новое, что ты можешь использовать сегодня. Мы не издеваемся над классической музыкой, а адаптируем для людей, которые, может быть, ее никогда не слушали", - считает Вальтер Пуце.

"Если сравнивать классиков с нынешними течениями, то Шостакович – металлист. Он, по сути, и придумал метал. Современный Ludwig van Beethoven был бы известным рок-музыкантом, как Marilyn Manson, потому что шокировал людей в то время. А сейчас его классическое исполнение – это не шок. Надо что-то новое делать".

Единственное большое выступление Dagamba в Украине состоится 20 ноября во Дворце "Украина". Билеты уже в продаже.