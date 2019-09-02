Известный российский бард перенес тяжелую операцию

Операция длилась несколько часов, она завершилась успешно.

67-летний певец, известный российский бард Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию.

Читайте такжеИзвестный композитор, которого Кобзон незадолго до смерти назвал онкобольным, шокировал худобой (фото)

Сейчас артист находится в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Операция продолжалась несколько часов и завершилась, по словам врачей, успешно.

Напомним, незадолго до смерти певец Иосиф Кобзон признался, что со страшным диагнозом рак столкнулись и его звездные друзья, среди которых оказался и Александр Розенбаум. Новость о болезни певца стала неожиданностью для всех.