Известный российский бард перенес тяжелую операцию
13:17, 02 сентября 2019Звезды
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Операция длилась несколько часов, она завершилась успешно.
Розенбаум перенес операцию / фото instagram.com/rozenbaum.ru
67-летний певец, известный российский бард Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию.
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Сейчас артист находится в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Операция продолжалась несколько часов и завершилась, по словам врачей, успешно.
Напомним, незадолго до смерти певец Иосиф Кобзон признался, что со страшным диагнозом рак столкнулись и его звездные друзья, среди которых оказался и Александр Розенбаум. Новость о болезни певца стала неожиданностью для всех.
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