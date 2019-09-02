Олег Винник вышел на паркет "Танцев со звездами" (видео)

Покоритель женских сердец был одним из ведущих танцевального шоу.

Второй эфир шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", среди прочего, запомнился также тем, что соведущим шоу был популярный певец Олег Винник.

Так, 1 сентября Винник был ведущим балкона – он встречал танцевальные пары после их выступлений. Также певец исполнил одну из своих самых известных песен «Волчица».

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Кроме того, покорителю женских сердец было посвящено выступление одной из пар – телеведущего Владимира Остапчука и его напарницы Илоны Гвоздевой.

Вместе со своей партнершей Остапчук в образе Винника исполнил зажигательное танго под хит "Волчица. В конце номера на паркет вышел и сам Олег Винник.

Пара получила от судей проекта 22 балла.