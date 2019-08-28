Юрий Горбунов рассказал о закулисье съемок сериала "Великі вуйки" - спин-оффа "Останній москаль"

Юрий Горбунов успевает всё: и «Танцы со звездами» вести, и главные роли играть в сериалах и кино.

На канале «Окей Дуся» вышло новое видео о закулисных приключениях актёров и съёмочной группы сериала "Великі Вуйки" (новый спин-оф культового сериала "Останній москаль") , в котором в главной роли выступил Юрий Горбунов. Но уже не только как актёр он главный... О закадровой и в кадровой выпивке, новых любовных перипетиях и даже скандальных секретиках съёмочной группы сериала «Великі вуйки» - в этом видео:

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