Экс-участник One Direction отказался от роли принца в киноадаптации "Русалочки"
11:49, 14 августа 2019Кино и музыка
107 0
Есть ли новый претендент на роль Эрика, пока неизвестно.
Гарри Стайлс отказался от роли принца в "Русалочке" / коллаж УНИАН
Бывший солист группы One Direction Гарри Стайлз больше не ведет переговоры о роли принца Эрика в киноадаптации "Русалочки" от Disney.
Читайте также"Король лев" стал самым кассовым мультиком в истории
Эту информацию подтвердили The Hollywood Reporter.
Стайлс был главным претендентом на эту роль. Есть ли новый претендент на роль Эрика, пока неизвестно. В Disney эту информацию пока не комментируют.
Как известно, главную роль в фильме исполнит певица Хейли Бейли. Также известны исполнители еще нескольких ключевых ролей. Так, Мелисса Маккарти сыграет роль ведьмы Урсулы, Джейкоб Трембле озвучит рыбку Камбалу, а певица Аквафина чайку Скаттла.
Как сообщал УНИАН, роль короля Тритона, отца русалки Ариель, может достаться Ксавьеру Бордему.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter