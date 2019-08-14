Экс-участник One Direction отказался от роли принца в киноадаптации "Русалочки"

Есть ли новый претендент на роль Эрика, пока неизвестно.

Бывший солист группы One Direction Гарри Стайлз больше не ведет переговоры о роли принца Эрика в киноадаптации "Русалочки" от Disney.

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Эту информацию подтвердили The Hollywood Reporter.

Стайлс был главным претендентом на эту роль. Есть ли новый претендент на роль Эрика, пока неизвестно. В Disney эту информацию пока не комментируют.

Как известно, главную роль в фильме исполнит певица Хейли Бейли. Также известны исполнители еще нескольких ключевых ролей. Так, Мелисса Маккарти сыграет роль ведьмы Урсулы, Джейкоб Трембле озвучит рыбку Камбалу, а певица Аквафина чайку Скаттла.

Как сообщал УНИАН, роль короля Тритона, отца русалки Ариель, может достаться Ксавьеру Бордему.