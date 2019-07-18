Роль отца темнокожей Русалочки может достаться испанскому актеру
Роль Короля Тритона в киноадаптации мультфильма компании Disney "Русалочка" может достаться оскароносному испанскому актеру Хавьеру Бардему.
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Как сообщает The Hollywood Reporter, создатели фильма уже ведут переговоры с актером на этот счет.
Бардем является обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, а также "Золотого глобуса" за фильм "Старикам тут не место" и приза Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль за роль в мексикано-испанском фильме "Бьютифул". В 2017 году актер исполнил роль всемирно известного наркобарона Пабло Эскобара.
Как сообщал УНИАН, роль принца Эрика в киноадаптации "Русалочки" может достаться экс-участику популярного бойзбенда One Direction Гарри Стайлсу, а на роль главной героини Ариэль уже утверждена чернокожая певица Хейли Бейли.