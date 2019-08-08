Создателей сериала "Чернобыль" выдвинут на Шевченковскую премию

Лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля режиссер Мирослав Слабошпицкий считает, что американцы много сделали для Украины своим сериалом.

Лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля режиссер Мирослав Слабошпицкий выдвинет создателей американского сериала “Чернобыль” на получение Шевченковской премии.

Об этом Слабошпицкий рассказал в комментарии “КП в Украине”.

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«На ближайшем заседании комитета по вопросам присуждения Шевченковских премий я обязательно номинирую сценариста Крейга Мизина, режиссера Йохана Ренка, оператора Якоба Ире, а также актеров Стеллана Скарсгарда и Эмили Вотсон на соискание высшей государственной награды Украины в области культуры и искусства», - поделился режиссер.

Слабошпицкий с 2016 года является членом комитета по вопросам Шевченковской премии в области культуры.

Премия имени Тараса Шевченко учреждена постановлением Совета министров Украинской ССР в 1961 году и присуждается по сей день. Как правило, лауреату вручается диплом, почетный знак и выплачивается денежная часть национальной премии, размер которой ежегодно устанавливает президент Украины.

5-серийный проект "Чернобыль" от HBO вышел на экраны в мае 2019-го. Сюжет сериала завязан на событиях, происходивших в первые часы после техногенной катастрофы в городе Припять в 1986 году.