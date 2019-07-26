MARUV с ирокезом и в латексном кимоно задрала ногу в тизере нового клипа (видео)

Судя по тизеру, видео будет пронизано азиатской эстетикой, при этом артистка не отходит от своих откровенных образов.

Скандальная украинская певица MARUV представила тизер своего нового клипа на песню "Между нами".

Читайте также"Встретила бывшую": Дорофеева заинтриговала "поцелуями" с Каменских (фото)

Видео певица опубликовала у себя в Instagram. Премьера клипа состоится 2 августа.

Судя по тизеру, видео будет пронизано азиатской эстетикой, при этом артистка не отходит от своих откровенных образов. Она одета в латексное кимоно с огромными вырезами на бедрах и ботфорты на огромном каблуке, а на голове певицы - красный ирокез.

Как сообщал УНИАН, MARUV с рогами и в "леопарде" завела публику на концерте в Москве.