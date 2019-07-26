MARUV с ирокезом и в латексном кимоно задрала ногу в тизере нового клипа (видео)
11:08, 26 июля 2019Кино и музыка
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Судя по тизеру, видео будет пронизано азиатской эстетикой, при этом артистка не отходит от своих откровенных образов.
MARUV анонсировала новый клип / скриншот
Скандальная украинская певица MARUV представила тизер своего нового клипа на песню "Между нами".
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Видео певица опубликовала у себя в Instagram. Премьера клипа состоится 2 августа.
Судя по тизеру, видео будет пронизано азиатской эстетикой, при этом артистка не отходит от своих откровенных образов. Она одета в латексное кимоно с огромными вырезами на бедрах и ботфорты на огромном каблуке, а на голове певицы - красный ирокез.
Как сообщал УНИАН, MARUV с рогами и в "леопарде" завела публику на концерте в Москве.
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