цей матеріал доступний українською

MARUV с ирокезом и в латексном кимоно задрала ногу в тизере нового клипа (видео)

11:08, 26 июля 2019
Кино и музыка
394 0
MARUV анонсировала новый клип / скриншот

Читайте также"Встретила бывшую": Дорофеева заинтриговала "поцелуями" с Каменских (фото)

Видео певица опубликовала у себя в Instagram. Премьера клипа состоится 2 августа.

Судя по тизеру, видео будет пронизано азиатской эстетикой, при этом артистка не отходит от своих откровенных образов. Она одета в латексное кимоно с огромными вырезами на бедрах и ботфорты на огромном каблуке, а на голове певицы - красный ирокез.

Как сообщал УНИАН, MARUV с рогами и в "леопарде" завела публику на концерте в Москве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #клип#MARUV