Организаторы Atlas Weekend подтвердили отмену выступления A$AP Rocky

Работа над заменой хедлайнера, по словам организаторов фестиваля, находится на финальной стадии, и скоро будет объявлен исполнитель, который выступит 13 июля, вместо A$AP Rocky.

Организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend подтвердили отмену выступления американского рэпера A$AP Rocky, который должен был стать одним их хедлайнеров.

Об этом сообщили на официальной странице мероприятия в Facebook.

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"A$AP Rocky задержан в шведской тюрьме на неизвестный промежуток времени из-за самообороны во время нападения. В связи с этой неприятной ситуацией он полностью отменяет европейский тур и все выступления в июле", - процитировали организаторы менеджмент артиста.

Также сообщается, что работа над заменой хедлайнера находится на финальной стадии, и скоро будет объявлен исполнитель, который выступит 13 июля, вместо A$AP Rocky.

Как сообщал УНИАН, рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих. A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже были отменены концерты музыканта в Норвегии, Польше и России.