Без Ланнистеров и драконов: Джордж Мартин раскрыл подробности приквела «Игры престолов»

Действия приквела будут развиваться за пять тысяч лет до событий, показанных в «Игре престолов».

Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин в интервью изданию Entertainment Weekly раскрыл детали снимающегося в Северной Ирландии приквела сериала «Игра престолов», в основу сюжета которого легли его книги.

По словам писателя, действия приквела будут развиваться за пять тысяч лет до событий, показанных в «Игре престолов». В то время Вестерос сильно отличался от того места, где родился Джон Сноу. Например, вместо семи больших королевств на материке было около сотни маленьких, также в то время еще не существовало династии Ланнистеров, в их родовом поместье жила другая семья. «Ланнистеров пока нет, но Утес Кастерли точно на месте... Он занят семейством Кастерли, в честь которых он все еще назван в "Игре престолов"», — пояснил Мартин и отметил, что семейство Старков будет представлено в приквеле.

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Также автор заявил, что в готовящейся картине не будет драконов, зато будут другие странные существа: лютоволки, мамонты и белые ходоки, противостояние простых людей с которыми станет основным конфликтом сериала.

Мартин подтвердил, что три ведущие женские роли исполнят актрисы Наоми Уоттс, Наоми Эки и Денис Гоф. Помимо этого, писатель признался, что приквел еще не имеет названия, однако, он сам был бы не против названия «Самая долгая ночь».