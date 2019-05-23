Организаторы Евровидения пересмотрели результаты конкурса

Решение было связано с тем, что в процессе начисления баллов была допущена ошибка.

Организаторы музыкального конкурса Евровидение 2019 пересмотрели результаты конкурса.

Соответствующее заявление Европейского вещательного союза (EBU) появилось на официальном сайте мероприятия.

Отмечается, что решение было связано с тем, что в процессе начисления баллов была допущена ошибка.

"При стандартной практике проверки результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неправильный совокупный результат. Это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, а также на общего победителя", - говорится в заявлении EBU.

"В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы скорректировать окончательные результаты в соответствии с правилами", - отметили в EBU.

Перераспределение баллов не повлияло на итоговую тройку победителей: Нидерланды получили 498 баллов (+6 к изначальным результатам); Италия - 472 балла (+7); Россия - 370 баллов (+1).

Пересмотр суммы баллов привел к изменению в списке: Швеция переместилась с шестого на пятое место, на котором была Норвегия. Северная Македония подвинула Азербайджан и заняла седьмое место. Беларусь поднялась с 25-го на 24 место, обогнав Германию.

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Победитель Евровидения определяется при суммировании баллов, полученных участником от профессионального жюри, и баллов, полученных при голосовании телезрителей стран, участвующих в конкурсе.

Ранее судейская команда от Беларуси раскрыла, за кого голосовала в первом полуфинале, из-за чего членов жюри от этой страны отстранили за нарушение правил. Позднее было принято решение составить средний балл от страны из резервной "корзины голосования". Именно эти голоса решили пересмотреть организаторы Евровидения.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Тель-Авиве состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение 2019. Победу одержал певец Дункан Лоуренс из Нидерландов.

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