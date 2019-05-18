Скандал на Евровидении-2019: Беларусь отстранили от голосования в финале

Информацию подтвердил Европейский вещательный союз.

Уже меньше чем через час в Тель-Авиве начнется грандиозный финал песенного конкурса Евровидение-2019.

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И вот в нем не сможет отдать голос за фаворита Беларусь. Дело в том, что страну отстранили от голосовании в финале конкурса, передает ТСН со ссылкой на Eurovoix. Соответствующие санкции в отношении страны ввел организатор музыкального конкурса Европейский вещательный союз (EBU).

Причиной такого решения EBU стала утечку в Сеть информации о голосовании национального жюри, результаты которого должны быть засекречены до финала. Дело в том, что национальное жюри каждой страны голосует не в прямом эфире, а во время специальных выступлений для жюри.

Потом эти голоса передают в EBU, а во время финала они добавляются к голосам зрителей. Такую схему EBU разработал для того, чтобы голоса нацжюри не влияли на решение зрителей.

Эти санкции EBU означают, что одна из стран не получит от Беларуси наивысших 12 баллов. В Сети предполагают, что вероятнее всего без одной 12-ки останется Россия, которой обычно на конкурсе Беларусь ставит наивысший балл.

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