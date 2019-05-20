У победителя Евровидения прокомментировали песенный скандал

Продюсер Дункана Лоуренса заявил, что формально правила конкурса не были нарушены, ведь единоразовое исполнение песни вживую не может считаться официальным релизом.

Продюссер Дункана Лоуренса Воутер Харди рассказал о песне, которая принесла его подопечному победу на Евровидении. Он признал, что песня не нова, но отметил, что над ней работали долгих два года. И с тех пор, как Дункан исполнил ее на том студенческом шоу, она сильно видоизменилась.

Об этом сообщает голландское издание Algemeen Dagblad. "Мы прошли весь путь с Arcade. От разных темпов к совершенно другому ключу", - подчеркнул Харди.

Также продюсер отметил, что формально правила конкурса не были нарушены, ведь единоразовое исполнение песни вживую не может считаться официальным релизом.

Как сообщал УНИАН, победу Дункана Лоуренса хотели аннулировать, поскольку его песня Arcade нарушила правила конкурса.

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