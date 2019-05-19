Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса

Песню Arcade Дункан Лоуренс уже исполнял в 2017 году.

Голландский победитель Евровидения 2019 года Дункан Лоуренс нарушил главное правило международного песенного конкурса, выступив со старой песней.

Видео с аналогичной песней в исполнении Лоуренса размещено еще в 2017 году на YouTube-канале.

Стоит отметить, что главное правило Евровидения - представление новой песни. Однако Дункан Лоуренс выступил с песней Arcade, которую уже исполнял в 2017 году.

Читайте такжеЕвровидение: кто попал в топ-10 финалистов и стал провалом года

На видеозаписи с репетиции видно, как победитель Лоуренс поет песню Arcade, однако запись датируется 9 июня 2017 года. Этот факт может стать причиной для аннулирования итогов.

Как сообщал УНИАН, в гранд-финале Евровидения 2019 выступили представители 26 стран - десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, пять представителей стран «большой пятерки», Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции (организаторов конкурса), и представитель страны победителя 2018 года - Израиля.

По результатам голосования жюри из 41 страны-участницы, Дункан Лоуренс набрал 231 балл и занял третье место. Однако голоса зрителей вывели представителя Нидерландов на первое место - в сумме он получил 492 балла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter