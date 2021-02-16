Телеканал «1+1» начал работу над первым в Украине дневным шоу в формате инфотейнмент – «Твій день». В новом проекте, который будет выходить в эфир по будням, зрители вместе с ведущими, приглашенными гостями и экспертами смогут прожить главные события дня, в легком и непринужденном формате узнать детали, услышать советы и обсуждения в студии. Ведущими проекта станут украинские звезды, имена которых пока держат в тайне.

«Отныне наше общение с аудиторией будет практически непрерывным. Представьте, что мы фактически возьмем зрителя за руку и будем вести его по эфиру с самого утра и до вечера, не оставляя ни на минуту. Всем уделим внимание, поделимся хорошим настроением, не дадим скучать. Над проектом работает команда проверенных профессионалов, поэтому верим, «Твій день» понравится нашему зрителю», – говорит генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий.

Над новым информационно-развлекательным проектом «Твій день» работает команда профессионалов «Сніданка с 1+1» и ЖЗЛ.

«Если сейчас на рынке уже существует много качественных утренних шоу, то дневного проекта на национальном коммерческом канале в Украине не хватает, в отличие от Европы и США. Поэтому впервые создавая дневное инфотейнмент шоу, наша команда принимает вызов и чувствует большую ответственность. Однако, мы уверены,что, как и в случае с «Сніданком», мы сможем подобрать ключи к сердцам зрителей. Ведь зрители сейчас как никогда стремятся к общению, прямому контакту, что мы и планируем реализовать. Кроме того, проект станет дебютом популярного утреннего ведущего Егора Гордеева в качестве продюсера», – комментирует директор департамента утреннего вещания «1+1» Юлия Жмакина.

Интересно, что в прямом эфире «Твого дня» зрители с помощью специального интерактива и комментариев смогут напрямую коммуницировать с проектом: выражать свое мнение и даже влиять на ход событий в студии – задавать вопросы, предлагать темы, участвовать в голосованиях и опросах и прочее. Кроме того, ведущие будут общаться с интересными гостями и экспертами, разбирать актуальные темы, делиться оригинальными лайфхаками, обмениваться полезными советами по вопросам безопасности, здоровья, финансов и тому подобное.

«Твій день» – уникальный формат, здесь главный зритель. А его собеседников - ведущих проекта, зритель хорошо знает, но никогда не видел так близко и никогда не имел возможности поговорить здесь и сейчас на актуальные и близкие для каждого темы. Это будет не просто дневное шоу, а новое пространство для воплощения креативных идей, которые наша аудитория точно оценит», - рассказывает один из авторов и продюсер проекта Егор Гордеев. - Миллионы людей ежедневно начинают свой день со «Сніданком», потому что по ту сторону экрана для них не создают альтернативный мир, а проживают реальный с любовью к жизни. Давайте откровенно, мало с кем у нас сейчас можно поговорить обо всем искренне, без осуждения и разделения на «своих» и «чужих», на «правильное» и «неправильное». Это и просто, и сложно одновременно. Такой «инфотейнмент» по сути и есть современное телевидение в мировом понимании. Поэтому рано или поздно мы бы продолжили такое общение на весь день, это был вопрос времени».

Также продюсеры рассказывают об окончании первого этапа очень оригинального и неожиданного кастинга ведущих, а на должность шеф-редактора проекта «Твій день» пригласили одну из лучших выпускающих редакторов «Сніданка с 1+1» Людмилу Подлевскую.

Следите за новостями «1+1» и узнавайте актуальную информацию о новом дневном инфотейнмент-шоу от создателей «Сніданка с 1+1» и ЖЗЛ.

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Автор: УНИАН