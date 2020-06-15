Праздники и выходные в Украине: календарь на 2021 год
В 2021 году в Украине будет отмечаться немало государственных и религиозных праздников, которые подарят гражданам дополнительные выходные дни.
Часть из праздников имеют точную дату, а некоторые из них являются переходящими и каждый год отмечаются в разные дни.
Праздники в 2021 году: календарь на год
- 1 января (пятница) - Новый год
- 7 января (четверг) - Рождество Христово
- 8 марта (понедельник) - Международный женский день
- 1 мая (суббота) - День труда
- 2 мая (воскресенье) - Пасха
- 9 мая (воскресенье) - День Победы
- 20 июня (воскресенье) - День Святой Троицы
- 28 июня (понедельник) - День Конституции
- 24 августа (вторник) - День независимости Украины
- 14 октября (четверг) - День защитника Украины
- 25 декабря (суббота) - Католическое Рождество
Дополнительные выходные в 2021 году
Январь 2021
В первый месяц нового года у украинцев будут 2 дополнительных официальных выходных дня – 1 января и 7 января.
Март 2021
В следующем году Международный женский день (8 марта) приходится на понедельник. Поэтому этот день станет выходным.
Май 2021
День труда (1 мая) в новом году будет в субботу, а уже на следующий день (2 мая) в Украине будут праздновать Пасху. Еще один официальный праздник, а именно – День Победы (9 мая), будет отмечаться в воскресенье. Поскольку все три праздника приходятся на выходные, то, вероятнее всего, украинцы получат дополнительные дни для отдыха.
Июнь 2021
В первый месяц лета следующего года украинцы будут отмечать два государственных праздника – Троицу и День Конституции. Благодаря этим праздникам должны быть дополнительные выходные в июне.
Август 2021
В этом месяце будет отмечаться День независимости Украины. 24 августа в 2021 году приходится на вторник, поэтому этот день станет выходным.
Октябрь 2021
День защитника Украины, который ежегодно отмечают 14 октября, приходится на четверг, соответственно, он будет выходным днем.
Декабрь 2021
В декабре украинцы имеют один государственный праздник, который является официальным выходным днем – это Католическое Рождество. В 2021 году он приходится на субботу.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram