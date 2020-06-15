Праздники и выходные в Украине: календарь на 2021 год

Богатыми на праздничные выходные в следующем году будут, в частности, январь и май.

В 2021 году в Украине будет отмечаться немало государственных и религиозных праздников, которые подарят гражданам дополнительные выходные дни.

Часть из праздников имеют точную дату, а некоторые из них являются переходящими и каждый год отмечаются в разные дни.

Праздники в 2021 году: календарь на год

1 января (пятница) - Новый год

7 января (четверг) - Рождество Христово

8 марта (понедельник) - Международный женский день

1 мая (суббота) - День труда

2 мая (воскресенье) - Пасха

9 мая (воскресенье) - День Победы

20 июня (воскресенье) - День Святой Троицы

28 июня (понедельник) - День Конституции

24 августа (вторник) - День независимости Украины

14 октября (четверг) - День защитника Украины

25 декабря (суббота) - Католическое Рождество

Дополнительные выходные в 2021 году

Январь 2021

В первый месяц нового года у украинцев будут 2 дополнительных официальных выходных дня – 1 января и 7 января.

Март 2021

В следующем году Международный женский день (8 марта) приходится на понедельник. Поэтому этот день станет выходным.

Май 2021

День труда (1 мая) в новом году будет в субботу, а уже на следующий день (2 мая) в Украине будут праздновать Пасху. Еще один официальный праздник, а именно – День Победы (9 мая), будет отмечаться в воскресенье. Поскольку все три праздника приходятся на выходные, то, вероятнее всего, украинцы получат дополнительные дни для отдыха.

Июнь 2021

В первый месяц лета следующего года украинцы будут отмечать два государственных праздника – Троицу и День Конституции. Благодаря этим праздникам должны быть дополнительные выходные в июне.

Август 2021

В этом месяце будет отмечаться День независимости Украины. 24 августа в 2021 году приходится на вторник, поэтому этот день станет выходным.

Октябрь 2021

День защитника Украины, который ежегодно отмечают 14 октября, приходится на четверг, соответственно, он будет выходным днем.

Декабрь 2021

В декабре украинцы имеют один государственный праздник, который является официальным выходным днем – это Католическое Рождество. В 2021 году он приходится на субботу.

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