11 сентября - Всемирный день папы.

Сентябрьский праздник отцов - Всемирный день папы - родом из Украины. Как и когда он появился и что пожелать в этот день родному человеку - рассказываем в материале.

Всемирный день папы 11 сентября появился благодаря инициативе Всеукраинского координационного бюро Международной программы "Образование взрослых Украины" в 2000 году. Сначала инициативу поддержали Нидерланды, а затем Новая Зеландия и Бразилия. Праздник не имеет статуса официального - но это не имеет никакого значения. Ведь тот день - еще один повод для того, чтобы сказать папе главные слова, просто обнять или позаботиться.

Когда День отца в Украине

Кроме этого праздника, в Украине есть еще два, посвященных отцам. День отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня. Это официальный праздник. Кроме него, есть еще и Всенародный день отца - в третье воскресенье сентября, но он также не имеет официального статуса.

Видео дня

День отца - поздравления

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: "Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя".

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.

В праздник, папочка, желаю

Я тебе лишь одного:

Чтоб здоровье, мой хороший,

Всегда было о-го-го.

***

Папа - это не тот, кто просто подарил жизнь. Папа - тот, кто научил правильно жить. Спасибо тебе, родной, за то, что ты всегда со мной рядом. Ты моя опора и поддержка, и нет ничего надежнее, чем твое крепкое мужское плечо. Я желаю тебе только здоровья и миллионы лет жизни. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом и в трудную минуту смог дать дельный совет. Будь всегда счастлив, мой любимый и самый лучший папа!

***

Папа лучший, дорогой,

С праздником тебя, родной!

Лучший папа на планете,

Ты за нас, за всех в ответе!

Ты надежный, сильный, смелый,

Ты улыбчивый, умелый.

Круче нету храбреца,

С праздником тебя отца!

***

Поздравляю своего папочку с Днем отца! Папуля, хочу пожелать тебе никогда не стареть, а всегда оставаться таким же активным и жизнерадостным. Пусть все, чего тебе так сильно хочется, обязательно сбудется, а я тебе всегда помогу и поддержу. Я тебя люблю!

***

С Днём отца я поздравляю!

Папа, лучший ты, я знаю,

Ты от бед всех защищал

И меня ты воспитал.

Я тебе желаю силы,

Чтоб здоровье всегда было,

Чтоб желанья все сбывались,

А проблемы испарялись.

Папа, милый мой, родной,

Помни, я всегда с тобой,

Очень я тебя люблю

И за всё благодарю!

***

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце - вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

***

Лучший папочка на свете,

За семью всегда в ответе,

С Днем отца, наш дорогой,

Самый классный и родной!

Ты всегда утешишь словом,

Подыскав на все совет,

Для семьи всегда хлопочешь,

Чтобы жили мы без бед!

Сил тебе желаем кучу,

А задора - воз большой,

Оптимизма и веселья,

В общем, будь всегда собой!

***

Как хорошо, когда есть такой замечательный человек как ты, папуля. С тобой всегда очень тепло, душевно, празднично и легко. Спасибо тебе за то, что ты есть. Здоровья тебе, благополучия и радостных мгновений. С Днем отца!

***

Папа, с Днем отца тебя

Поздравляет вся семья!

Ты на свете самый лучший,

Никогда с тобой не скучно,

Всем поможешь, защитишь,

Успокоишь, рассмешишь.

Будь всегда здоров и счастлив,

И во всех делах удачлив,

Тебя ценим, обожаем,

Крепко-крепко обнимаем!

***

Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!

***

Самый добрый, самый строгий,

Поздравляю, дорогой,

С Днем отца тебя сегодня,

Самый близкий и родной!

Долгих лет тебе, папуля,

И улыбки на лице!

Ты поверь, мечтает каждый

О таком, как ты, отце.

***

Папа, поздравляю с Днем отца! Желаю самому сильному, доброму и заботливому отцу в мире безграничного счастья, крепкого здоровья и мирного неба. В бескрайнем океане под названием жизнь ты всегда будешь для меня парусом, заставляющим двигаться вперед, якорем, удерживающим от ошибок и путеводной звездой, указывающей верный путь. Так пусть же в твоей судьбе не будет штормов, всегда дует попутный ветер и будет ясным горизонт.

День отца - открытки

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Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные в сентябре 2023 будут.

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