Сентябрьский праздник отцов - Всемирный день папы - родом из Украины. Как и когда он появился и что пожелать в этот день родному человеку - рассказываем в материале.
Всемирный день папы 11 сентября появился благодаря инициативе Всеукраинского координационного бюро Международной программы "Образование взрослых Украины" в 2000 году. Сначала инициативу поддержали Нидерланды, а затем Новая Зеландия и Бразилия. Праздник не имеет статуса официального - но это не имеет никакого значения. Ведь тот день - еще один повод для того, чтобы сказать папе главные слова, просто обнять или позаботиться.
Когда День отца в Украине
Кроме этого праздника, в Украине есть еще два, посвященных отцам. День отца в Украине отмечают в третье воскресенье июня. Это официальный праздник. Кроме него, есть еще и Всенародный день отца - в третье воскресенье сентября, но он также не имеет официального статуса.
День отца - поздравления
С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: "Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя".
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
В праздник, папочка, желаю
Я тебе лишь одного:
Чтоб здоровье, мой хороший,
Всегда было о-го-го.
***
Папа - это не тот, кто просто подарил жизнь. Папа - тот, кто научил правильно жить. Спасибо тебе, родной, за то, что ты всегда со мной рядом. Ты моя опора и поддержка, и нет ничего надежнее, чем твое крепкое мужское плечо. Я желаю тебе только здоровья и миллионы лет жизни. Я хочу, чтобы ты всегда был рядом и в трудную минуту смог дать дельный совет. Будь всегда счастлив, мой любимый и самый лучший папа!
***
Папа лучший, дорогой,
С праздником тебя, родной!
Лучший папа на планете,
Ты за нас, за всех в ответе!
Ты надежный, сильный, смелый,
Ты улыбчивый, умелый.
Круче нету храбреца,
С праздником тебя отца!
***
Поздравляю своего папочку с Днем отца! Папуля, хочу пожелать тебе никогда не стареть, а всегда оставаться таким же активным и жизнерадостным. Пусть все, чего тебе так сильно хочется, обязательно сбудется, а я тебе всегда помогу и поддержу. Я тебя люблю!
***
С Днём отца я поздравляю!
Папа, лучший ты, я знаю,
Ты от бед всех защищал
И меня ты воспитал.
Я тебе желаю силы,
Чтоб здоровье всегда было,
Чтоб желанья все сбывались,
А проблемы испарялись.
Папа, милый мой, родной,
Помни, я всегда с тобой,
Очень я тебя люблю
И за всё благодарю!
***
Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце - вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.
***
Лучший папочка на свете,
За семью всегда в ответе,
С Днем отца, наш дорогой,
Самый классный и родной!
Ты всегда утешишь словом,
Подыскав на все совет,
Для семьи всегда хлопочешь,
Чтобы жили мы без бед!
Сил тебе желаем кучу,
А задора - воз большой,
Оптимизма и веселья,
В общем, будь всегда собой!
***
Как хорошо, когда есть такой замечательный человек как ты, папуля. С тобой всегда очень тепло, душевно, празднично и легко. Спасибо тебе за то, что ты есть. Здоровья тебе, благополучия и радостных мгновений. С Днем отца!
***
Папа, с Днем отца тебя
Поздравляет вся семья!
Ты на свете самый лучший,
Никогда с тобой не скучно,
Всем поможешь, защитишь,
Успокоишь, рассмешишь.
Будь всегда здоров и счастлив,
И во всех делах удачлив,
Тебя ценим, обожаем,
Крепко-крепко обнимаем!
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Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!
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Самый добрый, самый строгий,
Поздравляю, дорогой,
С Днем отца тебя сегодня,
Самый близкий и родной!
Долгих лет тебе, папуля,
И улыбки на лице!
Ты поверь, мечтает каждый
О таком, как ты, отце.
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Папа, поздравляю с Днем отца! Желаю самому сильному, доброму и заботливому отцу в мире безграничного счастья, крепкого здоровья и мирного неба. В бескрайнем океане под названием жизнь ты всегда будешь для меня парусом, заставляющим двигаться вперед, якорем, удерживающим от ошибок и путеводной звездой, указывающей верный путь. Так пусть же в твоей судьбе не будет штормов, всегда дует попутный ветер и будет ясным горизонт.
День отца - открытки
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