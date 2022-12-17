Что пожелать в День святой Варвары и как красиво поздравить с именинами - читайте в материале УНИАН.

День святой Варвары православные отмечают 17 декабря. В этот день чтят память святой великомученицы Варвары, которая считается покровительницей женщин. Варварин день имеет свои традиции и обычаи и открывает начало большого трехдневного праздника.

В день Варвары поздравляют с именинами Варь, а также желают здоровья и благополучия родным и близким.

С днем Варвары - поздравления и пожелания

Поздравления, Варвара,

Видео дня

В именинный день тебе.

Пусть Святая помогает

Мудрой быть лишь по судьбе.

Пусть она тебя хранит

От обид и горя,

Дарит силы и любовь,

Отведет все хвори.

С гордостью всегда носи

Имя столь прекрасное.

Пусть искрятся только счастьем

Очи твои ясные.

Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

В День заступницы Варвары

Я хочу Вам пожелать,

Чаще чтоб людей хороших

Приходилось Вам встречать.

Чтоб заступница святая

Вас от бед уберегла,

И в делах всех непременно

Разобраться помогла.

В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя её, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.

Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

Пусть Варварушка святая

Веру в сердце укрепит,

От греха оберегает,

От злодеев защитит.

Пусть всегда она незримо

Наблюдает за тобой,

Чтобы сделать жизнь счастливой,

Поселить в душе покой!

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!

В день Святой Варвары вам

Счастья пожелаю.

Пусть от бед земных и слез

Вас оберегает.

Силы в жизни вам дает

Мудрая Святая.

Будет искренней молитва

И душа простая.

С Днём святой Варвары! Желаю крепкой веры в себя, правды на твоей стороне, блага в жизни и достатка. Пусть ни ветра судьбы, ни злые языки, ни умыслы посторонних не смогут сломать твой внутренний стержень, пусть каждый день дарит мир и добро.

Поздравляю с Днём Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда всё получается без каких-либо сомнений, предрассудков и потерь.

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