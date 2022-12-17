День святой Варвары православные отмечают 17 декабря. В этот день чтят память святой великомученицы Варвары, которая считается покровительницей женщин. Варварин день имеет свои традиции и обычаи и открывает начало большого трехдневного праздника.
В день Варвары поздравляют с именинами Варь, а также желают здоровья и благополучия родным и близким.
С днем Варвары - поздравления и пожелания
Поздравления, Варвара,
В именинный день тебе.
Пусть Святая помогает
Мудрой быть лишь по судьбе.
Пусть она тебя хранит
От обид и горя,
Дарит силы и любовь,
Отведет все хвори.
С гордостью всегда носи
Имя столь прекрасное.
Пусть искрятся только счастьем
Очи твои ясные.
Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.
В День заступницы Варвары
Я хочу Вам пожелать,
Чаще чтоб людей хороших
Приходилось Вам встречать.
Чтоб заступница святая
Вас от бед уберегла,
И в делах всех непременно
Разобраться помогла.
В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя её, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.
Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.
Пусть Варварушка святая
Веру в сердце укрепит,
От греха оберегает,
От злодеев защитит.
Пусть всегда она незримо
Наблюдает за тобой,
Чтобы сделать жизнь счастливой,
Поселить в душе покой!
Ты красавица, Варвара,
Пусть звенит твой яркий смех!
Неземные твои чары
Очаровывают всех!
Будь Варварою хранима,
Что на небесах живет!
И люби, и будь любима,
Пусть душа твоя поет!
В день Святой Варвары вам
Счастья пожелаю.
Пусть от бед земных и слез
Вас оберегает.
Силы в жизни вам дает
Мудрая Святая.
Будет искренней молитва
И душа простая.
С Днём святой Варвары! Желаю крепкой веры в себя, правды на твоей стороне, блага в жизни и достатка. Пусть ни ветра судьбы, ни злые языки, ни умыслы посторонних не смогут сломать твой внутренний стержень, пусть каждый день дарит мир и добро.
Поздравляю с Днём Варвары и от души желаю благополучия в жизни и достатка, здоровья тебе и твоей семье, искренней веры и доброй надежды, смелости сердца и доброты души. Пусть святая Варвара будет примером решительности, чести и свободы, пусть у тебя всегда всё получается без каких-либо сомнений, предрассудков и потерь.