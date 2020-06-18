Пышные вареники на пару: как приготовить невероятные вкусности

Ароматные, воздушные и просто невесомые – такие вареники могут быть с любой начинкой.

Пышные вареники на пару – очень вкусное блюдо украинской кухни.

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Тесто для таких вареников обычно готовится на кефире, благодаря чему они получаются объемными, мягкими и сочными, очень похожими на галушки.

Начинка у пышных вареников может быть совершенно любая: картошка, капуста, творог, мак, ягоды или фрукты. Обычно они заправляются обжаренными шкварками или подсолнечным маслом с луком. А те, которые с творогом или ягодами, – ароматным сливочным маслом, сметаной или соусом.

Вареники на пару с бананом

Кефир (или кислое молоко) - 1 ст.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 1-2 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Масло подсолнечное - 3 ст. л.

Мука - 2-3 ст.

Ванилин (немножко)

Сода - 1 ч. л.

Бананы

Смешать кефир, яйцо, соль, сахар, ванилин, подсолнечное масло и муку. Замесить тесто. Оно не должно прилипать к рукам.

Насыпать на стол насыпаем немного муки и 1 чайную ложку соды, перемешать.

Взять тесто и начать втирать муку с содой, замешивая тесто (если соду добавить в тесто, вареники не поднимутся).

Положить тесто ставим в холодильник на 30 минут.

Достать тесто из холодильника, отщипнуть кусочек, добавить начинку. Сверху посыпать немного сахаром и залепить вареник.

Тем временем поставить на огонь кастрюлю с водой с натянутой марлей. Как только вода закипит, выложить вареники на марлю на расстоянии друг от друга и обязательно накрыть глубокой крышкой или миской. Держать под крышкой 5 минут.

Выложить вареники в тарелку и щедро смазать каждый сливочным маслом, чтобы они не прилипали друг к другу.

Вареники с капустой на пару

Мука - 460 г (200 г для самого замеса теста, 260 г в тесто)

Капуста - 500 г

Подчеревок - 300-400 г

Кефир 2,5% - 250 мл

Сода - 1 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 1 ст. л.

Лук - 4 шт.

Перец черный молотый - по вкусу

Прежде всего следует приготовить начинку для вареников: мелкими кубиками нарезать подчеревину и отправить ее на разогретую с растительным маслом сковороду. Посолить, поперчить и на большом огне обжаривать в течение нескольких минут, периодически помешивая.

Лук нарезать крупными кусочками и добавить к мясу, обжарить на среднем огне до мягкости лука. Половину начинки отложить для подачи.

Оставшуюся зажарку отправить в мультиварку и перемешать с тонко нашинкованной капустой. Добавить соль по вкусу и при температуре 120°С тушить в мультиварке (или на небольшом огне) в течение 20-30 минут.

Кефир перемешать с содой до образования пены. Добавить сахар, соль и просеянную муку, хорошо перемешать. Муку (200 г), высыпать на стол, сверху выложить тесто и вымесить его до мягкости и эластичности.

Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут. Достав тесто, в течение 2 минут вымесить его и раскатать на присыпанной мукой поверхности.

Вырезать кружки, слегка растянуть, вложить в них начинку и защипнуть края вареников. Налить в пароварку 2 литра воды, довести ее до кипения и на пару готовить вареники на протяжении 15 минут.

Для подачи оставшуюся зажарку смешать с порезанной зеленью. Готовые горячие вареники полить этой начинкой.

Вареники с творогом на пару

Мука - 400 г

Кефир (2,5%) - 250 г

Желток яичный - 1 шт

Сода (0,5 ч.л.) - по вкусу

Соль - 1 щепотка

Творог (5%) - 250 г

Желток яичный - 1 шт.

Сахар - 3 ст. л.

Ванильный сахар - 1 пакет

Муку просеять, смешать его со щепоткой соли, желтком, кефиром и содой. Замесить однородное, слегка липкое тесто. Отложить тесто в сторону, накрыв чем-то, чтобы не заветрилось.

Готовим начинку. К творогу добавить желток, сахар, ванильный сахар. Если творог будет течь и плохо держать форму, можно добавить 1 столовую ложку без горки манки. И оставить набухнуть минут на 10.

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Заполнить кастрюлю 1/4 водой и поставить на большой огонь, чтобы вода закипела.

Рабочую поверхность и тесто хорошо присыпать мукой. Раскатать колбаской и разделить на равные части. Каждый кусочек хорошо обвалять в муке и раскатать не слишком тонко. Сформировать вареники.

Поверхность, на которой буду вариться вареники, хорошо смазать маслом. Выложить варить их в один слой, чтобы вареники не касались друг друга. Накрыть крышкой и варить примерно 5 минут.

Готовые вареники переложить в форму с большим количеством сливочного масла. Хорошо подойдут такие пышные вареники со сметаной.

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