Пышные вареники на пару: как приготовить невероятные вкусности
Пышные вареники на пару – очень вкусное блюдо украинской кухни.
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Тесто для таких вареников обычно готовится на кефире, благодаря чему они получаются объемными, мягкими и сочными, очень похожими на галушки.
Начинка у пышных вареников может быть совершенно любая: картошка, капуста, творог, мак, ягоды или фрукты. Обычно они заправляются обжаренными шкварками или подсолнечным маслом с луком. А те, которые с творогом или ягодами, – ароматным сливочным маслом, сметаной или соусом.
Вареники на пару с бананом
- Кефир (или кислое молоко) - 1 ст.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Сахар - 1-2 ст. л.
- Соль - 1 щепотка
- Масло подсолнечное - 3 ст. л.
- Мука - 2-3 ст.
- Ванилин (немножко)
- Сода - 1 ч. л.
- Бананы
Смешать кефир, яйцо, соль, сахар, ванилин, подсолнечное масло и муку. Замесить тесто. Оно не должно прилипать к рукам.
Насыпать на стол насыпаем немного муки и 1 чайную ложку соды, перемешать.
Взять тесто и начать втирать муку с содой, замешивая тесто (если соду добавить в тесто, вареники не поднимутся).
Положить тесто ставим в холодильник на 30 минут.
Достать тесто из холодильника, отщипнуть кусочек, добавить начинку. Сверху посыпать немного сахаром и залепить вареник.
Тем временем поставить на огонь кастрюлю с водой с натянутой марлей. Как только вода закипит, выложить вареники на марлю на расстоянии друг от друга и обязательно накрыть глубокой крышкой или миской. Держать под крышкой 5 минут.
Выложить вареники в тарелку и щедро смазать каждый сливочным маслом, чтобы они не прилипали друг к другу.
Вареники с капустой на пару
- Мука - 460 г (200 г для самого замеса теста, 260 г в тесто)
- Капуста - 500 г
- Подчеревок - 300-400 г
- Кефир 2,5% - 250 мл
- Сода - 1 ч. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Сахар - 1 ст. л.
- Лук - 4 шт.
- Перец черный молотый - по вкусу
Прежде всего следует приготовить начинку для вареников: мелкими кубиками нарезать подчеревину и отправить ее на разогретую с растительным маслом сковороду. Посолить, поперчить и на большом огне обжаривать в течение нескольких минут, периодически помешивая.
Лук нарезать крупными кусочками и добавить к мясу, обжарить на среднем огне до мягкости лука. Половину начинки отложить для подачи.
Оставшуюся зажарку отправить в мультиварку и перемешать с тонко нашинкованной капустой. Добавить соль по вкусу и при температуре 120°С тушить в мультиварке (или на небольшом огне) в течение 20-30 минут.
Кефир перемешать с содой до образования пены. Добавить сахар, соль и просеянную муку, хорошо перемешать. Муку (200 г), высыпать на стол, сверху выложить тесто и вымесить его до мягкости и эластичности.
Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут. Достав тесто, в течение 2 минут вымесить его и раскатать на присыпанной мукой поверхности.
Вырезать кружки, слегка растянуть, вложить в них начинку и защипнуть края вареников. Налить в пароварку 2 литра воды, довести ее до кипения и на пару готовить вареники на протяжении 15 минут.
Для подачи оставшуюся зажарку смешать с порезанной зеленью. Готовые горячие вареники полить этой начинкой.
Вареники с творогом на пару
- Мука - 400 г
- Кефир (2,5%) - 250 г
- Желток яичный - 1 шт
- Сода (0,5 ч.л.) - по вкусу
- Соль - 1 щепотка
- Творог (5%) - 250 г
- Желток яичный - 1 шт.
- Сахар - 3 ст. л.
- Ванильный сахар - 1 пакет
Муку просеять, смешать его со щепоткой соли, желтком, кефиром и содой. Замесить однородное, слегка липкое тесто. Отложить тесто в сторону, накрыв чем-то, чтобы не заветрилось.
Готовим начинку. К творогу добавить желток, сахар, ванильный сахар. Если творог будет течь и плохо держать форму, можно добавить 1 столовую ложку без горки манки. И оставить набухнуть минут на 10.
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Заполнить кастрюлю 1/4 водой и поставить на большой огонь, чтобы вода закипела.
Рабочую поверхность и тесто хорошо присыпать мукой. Раскатать колбаской и разделить на равные части. Каждый кусочек хорошо обвалять в муке и раскатать не слишком тонко. Сформировать вареники.
Поверхность, на которой буду вариться вареники, хорошо смазать маслом. Выложить варить их в один слой, чтобы вареники не касались друг друга. Накрыть крышкой и варить примерно 5 минут.
Готовые вареники переложить в форму с большим количеством сливочного масла. Хорошо подойдут такие пышные вареники со сметаной.
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