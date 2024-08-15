Успение Пресвятой Богородицы - один из 12 самых важных праздников в церковном календаре.

15 августа по новому церковному календарю верующие отмечают светлый и тихий праздник - Успение Пресвятой Богородицы. Мы подготовили красивые пожелания и открытки с Успением Пресвятой Богородицы, которыми можно поздравить родных и близких.

Красивые поздравления с Успением Пресвятой Богородицы

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах!

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В Успенье Богородицы

Желаю вам тепла,

Была чтоб вера крепкою,

Надежду вам дала.

Пусть Богоматерь с неба вас

От горестей хранит,

И путь к добру и свету вам

Пускай будет открыт.

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Пусть в этот особенный день святая Дева Мария будет внимательна к Вам и Вашей семье, защитит от бед, убережет от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

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С Успением Богородицы!

Любви вам, мира, счастья.

Пусть бережет вас от обид,

Печалей, бед, ненастья!

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Мира и добра в Ваш дом! Пусть хранит Вас ангел от тревог и бед, пусть мольбы Пресвятой Богородице будут услышаны, пусть внемлет просьбам и исполнит заветные желания!

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Богородица сегодня

Дом пусть Ваш благословит,

Пусть дождется мать Господня

Ваших искренних молитв!

Освятит пускай жилище

И всех тех, кто там живет,

Душу Вашу пусть очистит,

Милость Божию пошлет!

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Со святым праздником! Пусть ангелы берегут от напастей, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровья семье и процветания, чтобы никакие напасти не выдались на их долю. С Успением!

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Еще смеется август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми.

Пусть ангел вас крылами осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

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Душевно поздравляю вас с праздником Успения Пречистой Богоматери! Молитвенно прошу для вас Божьей помощи, духовного и телесного здоровья, силы, надежды и терпения. Пусть хранит вас небесная заступница от скорби, уныния и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника продолжит жить в вашем сердце долгие годы, вселяя в душу бескорыстную любовь к ближним и уверенность в завтрашнем дне.

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Сегодня день особый, очень чтимый -

Успенье Богородицы Святой.

Невзгоды пусть проходят в жизни мимо,

А радость будет рядышком с тобой.

Пусть душу наполняет вдохновенье,

Пусть в сердце не погаснет веры свет.

И пусть придет скорее озаренье,

Что ничего любви важнее нет.

Открытки с Успением Богородицы

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Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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