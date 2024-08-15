15 августа по новому церковному календарю верующие отмечают светлый и тихий праздник - Успение Пресвятой Богородицы. Мы подготовили красивые пожелания и открытки с Успением Пресвятой Богородицы, которыми можно поздравить родных и близких.
Красивые поздравления с Успением Пресвятой Богородицы
Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах!
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В Успенье Богородицы
Желаю вам тепла,
Была чтоб вера крепкою,
Надежду вам дала.
Пусть Богоматерь с неба вас
От горестей хранит,
И путь к добру и свету вам
Пускай будет открыт.
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Пусть в этот особенный день святая Дева Мария будет внимательна к Вам и Вашей семье, защитит от бед, убережет от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!
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С Успением Богородицы!
Любви вам, мира, счастья.
Пусть бережет вас от обид,
Печалей, бед, ненастья!
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Мира и добра в Ваш дом! Пусть хранит Вас ангел от тревог и бед, пусть мольбы Пресвятой Богородице будут услышаны, пусть внемлет просьбам и исполнит заветные желания!
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Богородица сегодня
Дом пусть Ваш благословит,
Пусть дождется мать Господня
Ваших искренних молитв!
Освятит пускай жилище
И всех тех, кто там живет,
Душу Вашу пусть очистит,
Милость Божию пошлет!
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Со святым праздником! Пусть ангелы берегут от напастей, а доброе слово всегда подбодрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровья семье и процветания, чтобы никакие напасти не выдались на их долю. С Успением!
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Еще смеется август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.
Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми.
Пусть ангел вас крылами осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!
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Душевно поздравляю вас с праздником Успения Пречистой Богоматери! Молитвенно прошу для вас Божьей помощи, духовного и телесного здоровья, силы, надежды и терпения. Пусть хранит вас небесная заступница от скорби, уныния и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника продолжит жить в вашем сердце долгие годы, вселяя в душу бескорыстную любовь к ближним и уверенность в завтрашнем дне.
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Сегодня день особый, очень чтимый -
Успенье Богородицы Святой.
Невзгоды пусть проходят в жизни мимо,
А радость будет рядышком с тобой.
Пусть душу наполняет вдохновенье,
Пусть в сердце не погаснет веры свет.
И пусть придет скорее озаренье,
Что ничего любви важнее нет.
Открытки с Успением Богородицы
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Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.
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