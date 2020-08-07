Успение праведной Анны: история праздника, традиции и приметы дня
Ежегодно 7 августа православная церковь празднует Успение праведной Анны - матери Пресвятой Богородицы. Учитывая божественные родственные связи ее величают особым образом - Богопраматерь (по аналогии с Богоматерью).
Успение праведной Анны: история Богопраматери
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Согласно преданию, Анна родилась в I веке до нашей эры в семье священника. Выйдя замуж за Иоакима, она переехала жить в Назарет Галилейский. Так случилось, что супруги не могли иметь детей до глубокой старости, чем были очень обеспокоены. Потому и Анна, и ее муж усердно молились Богу, чтобы он подарил маленькую жизнь.
Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо с маленькими птенцами, Анна пообещала принести в дар Богу дитя, если оно у нее родится. После этого ангел Божий возвестил ей о рождении дочери по имени Мария, через которую благословятся все племена мира. В Иерусалиме святая праведная Анна зачала благословенное дитя и родила Пресвятую Деву Марию.
Согласно данному обещанию, до трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а потом Иоаким и Анна привели ее в храм Господень, где она и воспитывалась до совершеннолетия. Сама же святая Анна свои последние годы провела при храме рядом с дочерью и умерла в возрасте 79 лет, на 2 года пережив своего мужа.
Традиции праздника Успения праведной Анны
По случаю Успения праведной Анны церковь проводит торжественные службы.
Верующие в этот день, в частности, просят святую об исцелении от бесплодия, ведь праведная Анна считается помощницей в семейной жизни и покровительницей всех женщин. Особенно она помогает тем, кому не удается завести детей. Также святая Анна является защитницей всех обиженных и обездоленных, помогает побороть тяжелые недуги.
В этот православный праздник стоит делать добрые дела, не сквернословить, ведь это может навлечь на семью беды и болезни. Все помыслы должны быть светлыми и чистыми.
Не стоит сегодня лениться - умеренная работа доставит удовольствие и пользу.
Огородники на Анну традиционно идут копать ранний картофель. Также в этот день люди отправляются в лес за грибами, чтобы вечером приготовить грибные и овощные блюда.
Приметы и поверья дня 7 августа
В народном календаре сегодняшняя дата получила название Анна Холодница, зимоуказательница или Анна Летняя. Наблюдая за погодой в этот день, наши предки делали прогноз на зиму.
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- Так, если утро выдалось хмурым и мрачным - значит, зима будет морозной.
- Теплый и солнечный день обещал суровые холода.
- Дождь 7 августа - означает, что зима будет снежной и мягкой.
- Какая погода до обеда, такая и зима до декабря, а какая после обеда - такая после декабря. Считается, что именно от Анны начинались холодные предосенние рассветы.
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