7 августа отмечается церковный праздник успения праведной Анны, матери девы Марии и бабушки Иисуса. По погоде 7 августа определяли, какой будет зима. Поэтому покровительницу дня назвали Зимоуказательницей. С этой даты начинаются утренние холода, а ночи становятся заметно длиннее.
7 августа считается праздником лошадей. В этот день их не выводят на работу, а купают и угощают. Лошадей украшают ленточками и бубенчиками, устраивают конные забеги. Нельзя ругать и бить лошадей.
7 августа – очень благоприятный день для свадьбы. Считается, что поженившаяся сегодня пара будет счастливой. Это также удачный день для крестин. На день Анны принято готовить блюда из картошки и грибов. На ужин обязательно подают драники и котлеты. В этот день нельзя собирать урожай капусты, иначе она быстро сгниет.
Приметы погоды 7 августа
- Иней на окнах предвещает ранние заморозки.
- Теплый день означает теплую зиму, а холодный – морозную. Если идет дождь, то зима будет снежной.
- Муравьи строят высокие муравейники – к очень холодной зиме.
Большой урожай желудей – к теплой зиме.
Калина уже покраснела – к ранней осени.
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