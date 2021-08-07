В народном календаре праздников эта дата получила названия Анна Зимоуказательница (Холодница, Летняя), холодные утренники.

7 августа отмечается церковный праздник успения праведной Анны, матери девы Марии и бабушки Иисуса. По погоде 7 августа определяли, какой будет зима. Поэтому покровительницу дня назвали Зимоуказательницей. С этой даты начинаются утренние холода, а ночи становятся заметно длиннее.

7 августа считается праздником лошадей. В этот день их не выводят на работу, а купают и угощают. Лошадей украшают ленточками и бубенчиками, устраивают конные забеги. Нельзя ругать и бить лошадей.

7 августа – очень благоприятный день для свадьбы. Считается, что поженившаяся сегодня пара будет счастливой. Это также удачный день для крестин. На день Анны принято готовить блюда из картошки и грибов. На ужин обязательно подают драники и котлеты. В этот день нельзя собирать урожай капусты, иначе она быстро сгниет.

Приметы погоды 7 августа

Иней на окнах предвещает ранние заморозки.

Теплый день означает теплую зиму, а холодный – морозную. Если идет дождь, то зима будет снежной.

Муравьи строят высокие муравейники – к очень холодной зиме.

Большой урожай желудей – к теплой зиме.

Калина уже покраснела – к ранней осени.

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Автор: Екатерина Пулатова