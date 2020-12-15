Новогодние праздники - особый период, который хотим отметить весело и ярко. По-особенному, в семейном кругу большинство украинцев будут праздновать Новый 2021 год. Но такое празднование предусматривает еще больше приготовлений, чтобы задобрить Год Металлического Быка.

Тем, кто хочет снискать расположение хозяина 2021, привлечь в свой дом удачу, любовь и достаток, дизайнеры Эпицентра советуют не злоупотреблять яркими цветами.

● Если хотите создать максимально уютную и теплую новогоднюю атмосферу, используйте в декоре "солнечную" и "земную" палитры, то есть все оттенки коричневого, желтого, медного.

● В этом сезоне глубокие зеленые оттенки и морские персонажи, напоминающие об экзотических островах - настоящий тренд, который можно использовать для декорирования вашего дома. Сине-золотая и бело-золотая комбинации цветов также будут выглядеть беспроигрышно.

● Декорируя свой дом в этом году, попробуйте поиграть с необычными сочетаниями. Например, антикварные бархатные и пудровые элементы декора будут интересно смотреться рядом с предметами, украшенными техникой "флок" или "кракле".

● Кроме стеклянного шара с изображением символа года, в качестве подарка родным и коллегам подойдут новогодние сувениры с падающим снегом, нежные ангелочки и фонарики с подсветкой. И все это можно купить в Эпицентре.

Новогоднюю ярмарку в Эпицентре эксперты рынка называют крупнейшей в Украине. В прошлом году на ярмарке побывали и совершили покупки более одного миллиона покупателей. В 2020 году новогодний ассортимент увеличился более чем на 30%. А в этом году компания ожидает прирост реализации новогоднего ассортимента более чем на 20%.

- Ежегодно новогодняя ярмарка Эпицентра поражает посетителей новыми украшениями, коллекциями, эксклюзивными игрушками и композициями, - рассказывает Светлана Лисанти, руководитель направления "Сад. Огород" сети "Эпицентр". Особая любовь покупателей к новогодним игрушкам из натурального стекла, сказочным героям, рождественским и флористическим композициям, светодиодным фигуркам. Важно, чтобы в торговых центрах сети покупатели могли подобрать новогодние украшения на любой вкус и кошелек, чтобы каждый мог воплотить в жизнь свою самую смелую дизайнерскую елку.

А еще компания "Эпицентр" в предпраздничные дни предлагает своим покупателям поверить в новогодние чудеса и сделать их реальностью.

- Покупая товары новогоднего ассортимента на сумму от 500 гривен и получив символического бумажного ангела на кассе, покупатели приобщаются к акции "Ангелочек добрых дел", - рассказывает Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе и маркетингу. Согласно акции, благотворительную помощь на сумму один миллион гривен Эпицентр передаст четырем детским домам Украины, чтобы дети, лишенные родительской опеки, почувствовали любовь, заботу и радость от новогодних и рождественских праздников. Также мы хотим создать хорошее настроение и предлагаем пользователям нашего мобильного приложения создать виртуальную елку, нарядить ее и собрать свою коллекцию новогодних игрушек. Верьте в новогодние чудеса и делайте их реальностью.

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Автор: УНИАН