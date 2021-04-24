Праздничная пасха непременно должна быть на праздничном столе. Его настоящим украшением станет, в частности, творожная пасха. Они бывают сырые, вареные и заварные.
Готовится такая пасха в форме горки и выглядит как небольшая усеченная пирамида. Для приготовления обязательно понадобится специальная форма – пасочница.
Основой блюда является протертый через мелкое сито творог. Для более интересного вкуса в пасху добавляют изюм, цукаты, сироп от варенья, сухофрукты, ванилин, корицу.
Творожная пасха с изюмом
- Творог - 450 г
- Сметана - 130 г
- Сливки - 100 г
- Сахарная пудра - 50 г
- Ванильный сахар - по вкусу
- Изюм - 50 г
- Сливочное масло - 50 г
- Кондитерская посыпка - по вкусу
Изюм хорошо промыть и залить кипятком на 20 минут. Затем слить воду и обсушить бумажными салфетками.
Читайте такжеЛучшая пасха на праздник: как приготовить нежную праздничную сдобуПеретереть творог в блендере или через мелкое сито, чтобы он стал более однородным. Добавить жирные сливки, мягкое сливочное масло и сметану. Измельчить погружным блендером до получения кремовой консистенции.
Добавить сахарную пудру и ванильный сахар, перемешать блендером. Вместо сахарной пудры можно использовать мед или сгущенное молоко. Добавить изюм, перемешать.
Взять пасочницу, застелить ее марлей в несколько слоев. Выложить творожную массу. Сверху укрыть марлей и установить небольшой груз. Оставить на пару часов на кухне, а затем отправить в холодильник на 10-12 часов.
Достав из холодильника, аккуратно снять форму и марлю. Украсить творожную пасху кондитерской посыпкой.
Творожная пасха "Три шоколада"
- Творог - 300 г
- Сливки (33% жирности) - 100 мл
- Желток яичный - 2 шт.
- Сахарная пудра - 70 г
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Масло сливочное - 25 г
- Шоколад белый - 20 г
- Шоколад молочный - 25 г
- Шоколад темный - 35 г
Творог протереть через сито (можно дважды пропустить через мясорубку или протереть с помощью блендера).
Смешать перетертый творог, яичные желтки, сахарную пудру, мягкое сливочное масло и ванильный сахар до однородности.
Переложить массу в миску и нагревать на водяной бане, постоянно помешивая. Доводить до кипения не надо, лишь дождаться первых его признаков. Полностью охладить.
Отдельно взбить холодные сливки. Вмешать их в полностью остывшую творожную смесь.
В трех отдельных мисках растопить три вида шоколада.
Разделить творожную массу на три разные по размеру части. Меньшую часть соединить с белым шоколадом. Среднюю – с молочным, а большую – с темным шоколадом.
Взять пасочницу, установить ее узкой стороной вниз. Выстелить влажной марлей. Выложить сначала массу с белым шоколадом, вторым слоем – с молочным, а напоследок – с темным шоколадом.
Сверху укрыть марлей и установить небольшой груз. Отправить пасху в холодильник не менее чем на 12 часов. Затем аккуратно вытащить пасху из формы и снять марлю. Украсить по собственному вкусу.
Карамельная творожная пасха
- Творог - 360 г
- Сыр сливочный - 500 г
- Конфеты "Коровка" - 100 г
- Сливки 33% - 150 мл
- Сахар - 80 г
- Ванильный экстракт - 1 ст. л.
- Масло сливочное - 70 г
Соединить сливки с сахаром и кусочками конфет. Растопить на медленном огне до однородности и остудить до комнатной температуры.
Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдВ отдельной миске смешать творог (если он зернистый, то протереть его через сито), размягченное масло, сливочный сыр и ванильный экстракт.
Добавить остывший карамельный соус и хорошо перемешать все миксером на небольших оборотах до получения пастообразной массы.
Взять плоскую тарелку и установить пасочницу узкой основой вниз. Выстелить ее внутри марлей и выложить творожную массу.
Края марли завернуть внутрь, прижать сверху прессом. Убрать пасху в холодильник на сутки. Сыворотку, которая образуется на тарелке, периодически сливать.
Аккуратно удалить марлю, достать пасху, перевернув ее на тарелку.
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