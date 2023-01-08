В праздник Собора Пресвятой Богородицы 8 января молятся о здоровье, благополучии и женском счастье и обязательно прославляют Богородицу.

8 января, после Рождества Христова, православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы - прославляют Богородицу, которая даровала нам спасение, родив Божьего Сына. В этот день молятся о здравии, благополучии и женском счастье. Также Богородице можно молиться, о чем требует сердце и душа - Божья матерь всегда услышит и поможет, главное - верить.

Ранее мы рассказывали о празднике Собор Пресвятой Богородицы 2023, его традициях и поздравлениях для этого дня.

Молитвы на Собор Пресвятой Богородицы

Молитва Богородице пред Иконой Божией Матери "Трёх радостей"

Видео дня

О Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, царствующаго града и святаго храма сего Покровительнице, всем сущим во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! Не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да всем нам, с верою и умилением поклоняющимся пред чудотворным образом Твоим, дарует по коегождо потребе радость: сущим в скорбех и печалех утешение, бедствующим милосердие, сущим в многонедужии нечаемое исцеление и укрепление. О Госпоже Пресвятая, умилосердися ко всем чтущим всечестное имя Твое и всем яви всемощный покров Твой и заступление: всякому делу, Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с небесе ниспосли. Младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к приятию всякаго полезнаго учения. От домашния брани и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани. Супружества в любви и единомыслии сохрани и от вражды единокровных миром и любовию огради. И всем нам даждь друг ко другу любовь, мир и благочестие, и здравие с долгоденствием. Преставившияся в вере и покаянии от жития сего со Ангелы и всеми святыми жити сотвори, да вси на Небеси и на земли ведят Тя яко твердую и непостыдную Предстательницу нашу, рода христианскаго, и, ведуще, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь Собора Пресвятой Богородицы

Пречистая Богомати, Богородице, Собор Твой честный украшен многоразличными добротами, дары Ти приносят, Госпоже, многи мирстии людие, узы наша грешныя раздери Своею милостию и спаси души наша.

Кондак Собора Пресвятой Богородицы

Иже прежде денницы от Отца без матере родивыйся, на земли без отца воплотися днесь из Тебе. Темже звезда благовествует волхвом, Ангели же с пастырьми поют несказанное Рождество Твое, Благодатная.

Молитва Пресвятой Богородице

Богородице, Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва к Богородице

Придите и возвеличим Матерь Спасителя, которая и по Рождеству осталась Девой. Радуйся, живой город Царя и Бога, в котором Христос пребывая, совершивший спасение. Будем хвалить с Гавриилом и прославлять с пастухами, говоря: Богородица, моли из тебя воплощенного за наше спасение.

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