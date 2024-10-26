Говорят, что 60 лет - это те же 30, только во второй раз. И те, кто подошел к своим 60-ти, утвердительно кивают: в душе действительно все те же 30, просто зеркало и паспорт, скорее всего, врут. 60 лет - повод не для грусти, а для гордости, ведь, как пел легендарный Вахтанг Кикабидзе, "Мои года - мое богатство". Как поздравить с юбилеем 60 лет, какие слова сказать - УНИАН подготовил очень красивые поздравления с юбилеем женщине и мужчине и открытки.
Как поздравить с юбилеем женщину в 60 лет - проза и стихи
Что такое "шестьдесят"?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.
Шестьдесят - это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей.
И счастливых теплых дней!
***
Поздравляю с 60-летием! Это прекрасный возраст. Наконец-то мы выросли и кое-что поняли в этой жизни. Ведь только с возрастом понимаешь, что цифра в паспорте ничего не значит. Гораздо важнее, на сколько лет ты себя чувствуешь. Уже понимаешь, что важно не количество друзей, а их качество. Что важны не погода, не атмосферное давление, а колени, которые болят или не болят. Желаю, чтобы вся эта мудрость постепенно приходила, но молодость души никуда не девалась. Нужно жить и любить еще много-много лет. А пока от души поздравляю с юбилеем!
***
Поздравляю! Шестьдесят!
Ох, как годы-то летят...
Знай, что каждый юбилей
Делает всех нас сильней,
Радостнее, веселее,
А кого-то и умнее.
Всё тебе преодолеть,
Очень долго не стареть,
Кроме прочего, мечтать,
Резво всё осуществлять,
Улыбаться, процветать!
***
Поздравляю с юбилеем! 60 лет - это не так уж и много. Всего-навсего два раза по 30. И пусть самые благополучные 30 лет жизни будут еще впереди! Уюта в доме и единомыслия в семье, оптимизма, мира, добра. Приятных душевных волнений, долгожданных встреч и достойного отдыха!
***
Желаем долгих-долгих лет
И счастья полные ладони,
Здоровья больше, жить без бед.
Ненастья пусть ваш дом обходят.
Желаем новую мечту,
Чтобы достичь ее успешно,
Достатка, радости, любви
И тихой жизни безмятежной.
***
Поздравляю с 60-летием! Никуда не уйти от юбилеев, года неумолимо ведут нас вперед и вперед. Но главное - это то, что Вам удалось пронести сквозь годы тепло души, редкостную сердечность, любовь к людям. Поэтому сегодня прозвучит так много добрых слов в Ваш адрес. Будьте бодры, здоровы, не теряйте своего знаменитого оптимизма и душевного настроя! Пусть жизнь, как и прежде, улыбается, глядя на Вас, а окружающие дарят Вам любовь и внимание. Будьте благополучны и счастливы. С днем рождения!
***
С юбилеем! Шестьдесят!
Только мира в доме.
Много-много лет подряд
Крепкого здоровья!
Лишь отменных новостей,
Позитива, силы.
Просто, тихо, без страстей
Жить легко, красиво!
***
Какой чудесный юбилей - 40 лет до ста не хватает! И новая жизнь начинается именно в шестьдесят! Поздравляю тебя, обнимаю, целую, жму руку - и это все с большой радостью и от всего сердца! Желаю, чтобы каждый твой день начинался с радостной улыбки, физических упражнений и ласкового взгляда любимого человека! Приятных часов с детьми и внуками, бодрящих прогулок по аллеям парка в любую погоду и время года, здорового питания и счастья! Желаю, чтобы такой же вот компанией мы отметили твое столетие!
***
В 60 на юбилей
Желаю радостных очей,
Желаю благости с небес,
И чтобы мир полон чудес.
Желаю денег в кошельке,
Решать проблемы налегке,
Желаю счастья через край,
Эмоций добрых урожай.
***
Поздравляю с юбилеем, с 60-летием. Говорят, то, какой хороший возраст 60 лет, люди понимают только в 70. Но я желаю Вам уже сейчас оценить преимущества и наслаждаться ими. Здоровья, сил и целеустремлённости у Вас ещё с запасом на много лет вперёд, планов - громадьё, оптимизма предостаточно. Поэтому желаю бодро шагать дальше по жизненному пути, использовать все возможности, чтобы жизнь Ваша была интересной, содержательной и, не побоюсь этого слова, счастливой. С юбилеем!
Поздравления с юбилеем 60 лет для мужчины - в прозе и стихах
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.
60 - ещё не вечер,
60 - стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.
***
Поздравляю с юбилеем, с 60-летием! Возраст - это вопрос не лет, а ощущений. Желаю Вам всегда чувствовать молодость в своей душе, наслаждаться каждым днем. Пусть не подводит здоровье, в глазах светится юмор и задор, фантазия подбрасывает новые планы и идеи, и дай Вам Бог сил для их осуществления. Пусть в Вашем доме всегда будет тепло и уютно, близкие любят и берегут Вас. Благополучия Вам, и будьте счастливы. С днем рождения!
***
Поздравляю с юбилеем!
Вам сегодня 60.
В этот день всего важнее
Вам здоровья пожелать.
Чтобы сил побольше - в теле,
Чтоб гармония - в душе,
Чтоб удача - в любом деле,
Чтобы деньги - в кошельке.
Чтобы радость доставляли
Каждый новый день и час,
Чтобы Вы не унывали.
Пусть всё сбудется у Вас!
***
Прекрасная дата, зрелый возраст, молодой блеск в глазах! В Ваши 60 желаю продолжать жить и радоваться жизни! Пусть здоровье не подводит, рядом будут семья и друзья, и каждый Ваш день приносит только радость, свет и хорошие новости. С днем рождения, счастья Вам и добра!
***
Что такое "60"?
Это самый мармелад:
Никуда спешить не стоит,
Ничего не беспокоит.
Просто жизнью наслаждаться,
Отдыхать и улыбаться.
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит.
Очень славный юбилей,
Много близких и друзей.
60 - только начало,
Впереди побед немало!
Мы желаем от души:
Стариться ты не спеши,
И пусть каждый день ведет
В жизнь счастливую, вперед!
***
С юбилеем! Желаю гордиться всеми 60-ю главами жизни, написанными собственноручно. Желаю не сдавать своих позиций. Желаю не отказываться от своих мечтаний. Желаю не терять своих сил. Желаю каждый день встречать с крепким здоровьем, с хорошим настроением и с огромным желанием жить в удовольствие.
***
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог.
Хочу тебе я пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновенье,
А в сердце и душе - тепло!
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Поздравляем Вас от всей души с замечательной юбилейной датой, в которой так гармонично сочетаются жизненная мудрость, опыт пройденных лет, личностные достижения и реализованные цели. Хотим на долгие годы пожелать Вам уверенности в своих возможностях, успеха, отличного самочувствия, уважения и любви со стороны родных и близких.
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В юбилей итоги не подводят,
Вспоминают лишь хорошее в судьбе.
60 - какие это годы?
Жить, мечтать и расцветать тебе!
Лишь здоровье пусть не покидает,
И уныние оставь ты за окном.
Мы тебя душевно поздравляем,
Мы с тобой еще и спляшем, и споем.
В полной мере пусть приходит радость,
Мысли светлые роятся в голове.
60 - какая это малость,
Если молодость бурлит в твоей душе!
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Поздравляем с юбилеем! У Вас сегодня день рождение! 60 лет. Жизнь только начинается. Долгие годы Вы жили в заботах и с проблемами. Детей вырастили, выучили, пристроили. Теперь пора подумать и о себе. Мечтайте и планируйте. Распределяйте свой день и год так, как хочется Вам. Живите только для себя. Радуйте себя мелкими мелочами. Совершайте, что-нибудь грандиозное. Старайтесь, чтобы ваши события были яркими и полными впечатлений. Не сидите дома. Отправьтесь в путешествие за хорошими эмоциями. Пусть жизнь бьёт ключом. И пусть все Ваши дни будут удачными. Желаем Вам всего самого наилучшего и исполнения всех Ваших желаний!
Открытки с юбилеем 60 лет
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