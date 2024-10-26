Душевные пожелания с днем рождения женщине и мужчине в день 60-летия.

Говорят, что 60 лет - это те же 30, только во второй раз. И те, кто подошел к своим 60-ти, утвердительно кивают: в душе действительно все те же 30, просто зеркало и паспорт, скорее всего, врут. 60 лет - повод не для грусти, а для гордости, ведь, как пел легендарный Вахтанг Кикабидзе, "Мои года - мое богатство". Как поздравить с юбилеем 60 лет, какие слова сказать - УНИАН подготовил очень красивые поздравления с юбилеем женщине и мужчине и открытки.

Как поздравить с юбилеем женщину в 60 лет - проза и стихи

Что такое "шестьдесят"?

Это внуки, дом и сад.

Видео дня

Это радость и семья.

Это счастье и друзья.

Шестьдесят - это расцвет,

Это опыт Ваших лет,

Это мудрость, красота,

Для семьи жизнь, для себя!

Мы желаем Вам здоровья,

Дней, наполненных любовью,

Близких рядом и друзей.

И счастливых теплых дней!

***

Поздравляю с 60-летием! Это прекрасный возраст. Наконец-то мы выросли и кое-что поняли в этой жизни. Ведь только с возрастом понимаешь, что цифра в паспорте ничего не значит. Гораздо важнее, на сколько лет ты себя чувствуешь. Уже понимаешь, что важно не количество друзей, а их качество. Что важны не погода, не атмосферное давление, а колени, которые болят или не болят. Желаю, чтобы вся эта мудрость постепенно приходила, но молодость души никуда не девалась. Нужно жить и любить еще много-много лет. А пока от души поздравляю с юбилеем!

***

Поздравляю! Шестьдесят!

Ох, как годы-то летят...

Знай, что каждый юбилей

Делает всех нас сильней,

Радостнее, веселее,

А кого-то и умнее.

Всё тебе преодолеть,

Очень долго не стареть,

Кроме прочего, мечтать,

Резво всё осуществлять,

Улыбаться, процветать!

***

Поздравляю с юбилеем! 60 лет - это не так уж и много. Всего-навсего два раза по 30. И пусть самые благополучные 30 лет жизни будут еще впереди! Уюта в доме и единомыслия в семье, оптимизма, мира, добра. Приятных душевных волнений, долгожданных встреч и достойного отдыха!

***

Желаем долгих-долгих лет

И счастья полные ладони,

Здоровья больше, жить без бед.

Ненастья пусть ваш дом обходят.

Желаем новую мечту,

Чтобы достичь ее успешно,

Достатка, радости, любви

И тихой жизни безмятежной.

***

Поздравляю с 60-летием! Никуда не уйти от юбилеев, года неумолимо ведут нас вперед и вперед. Но главное - это то, что Вам удалось пронести сквозь годы тепло души, редкостную сердечность, любовь к людям. Поэтому сегодня прозвучит так много добрых слов в Ваш адрес. Будьте бодры, здоровы, не теряйте своего знаменитого оптимизма и душевного настроя! Пусть жизнь, как и прежде, улыбается, глядя на Вас, а окружающие дарят Вам любовь и внимание. Будьте благополучны и счастливы. С днем рождения!

***

С юбилеем! Шестьдесят!

Только мира в доме.

Много-много лет подряд

Крепкого здоровья!

Лишь отменных новостей,

Позитива, силы.

Просто, тихо, без страстей

Жить легко, красиво!

***

Какой чудесный юбилей - 40 лет до ста не хватает! И новая жизнь начинается именно в шестьдесят! Поздравляю тебя, обнимаю, целую, жму руку - и это все с большой радостью и от всего сердца! Желаю, чтобы каждый твой день начинался с радостной улыбки, физических упражнений и ласкового взгляда любимого человека! Приятных часов с детьми и внуками, бодрящих прогулок по аллеям парка в любую погоду и время года, здорового питания и счастья! Желаю, чтобы такой же вот компанией мы отметили твое столетие!

***

В 60 на юбилей

Желаю радостных очей,

Желаю благости с небес,

И чтобы мир полон чудес.

Желаю денег в кошельке,

Решать проблемы налегке,

Желаю счастья через край,

Эмоций добрых урожай.

***

Поздравляю с юбилеем, с 60-летием. Говорят, то, какой хороший возраст 60 лет, люди понимают только в 70. Но я желаю Вам уже сейчас оценить преимущества и наслаждаться ими. Здоровья, сил и целеустремлённости у Вас ещё с запасом на много лет вперёд, планов - громадьё, оптимизма предостаточно. Поэтому желаю бодро шагать дальше по жизненному пути, использовать все возможности, чтобы жизнь Ваша была интересной, содержательной и, не побоюсь этого слова, счастливой. С юбилеем!

Поздравления с юбилеем 60 лет для мужчины - в прозе и стихах

Вот года летят как птицы,

За спиной большой багаж.

Есть всегда к чему стремиться,

Возраст - это просто стаж.

60 - ещё не вечер,

60 - стареть нельзя.

Впереди и планы, встречи,

Жизнь сюрпризами полна.

С юбилеем! С днем рождения!

Бодрость духа не терять,

В постоянном быть движении,

Не болеть, не тосковать.

***

Поздравляю с юбилеем, с 60-летием! Возраст - это вопрос не лет, а ощущений. Желаю Вам всегда чувствовать молодость в своей душе, наслаждаться каждым днем. Пусть не подводит здоровье, в глазах светится юмор и задор, фантазия подбрасывает новые планы и идеи, и дай Вам Бог сил для их осуществления. Пусть в Вашем доме всегда будет тепло и уютно, близкие любят и берегут Вас. Благополучия Вам, и будьте счастливы. С днем рождения!

***

Поздравляю с юбилеем!

Вам сегодня 60.

В этот день всего важнее

Вам здоровья пожелать.

Чтобы сил побольше - в теле,

Чтоб гармония - в душе,

Чтоб удача - в любом деле,

Чтобы деньги - в кошельке.

Чтобы радость доставляли

Каждый новый день и час,

Чтобы Вы не унывали.

Пусть всё сбудется у Вас!

***

Прекрасная дата, зрелый возраст, молодой блеск в глазах! В Ваши 60 желаю продолжать жить и радоваться жизни! Пусть здоровье не подводит, рядом будут семья и друзья, и каждый Ваш день приносит только радость, свет и хорошие новости. С днем рождения, счастья Вам и добра!

***

Что такое "60"?

Это самый мармелад:

Никуда спешить не стоит,

Ничего не беспокоит.

Просто жизнью наслаждаться,

Отдыхать и улыбаться.

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит.

Очень славный юбилей,

Много близких и друзей.

60 - только начало,

Впереди побед немало!

Мы желаем от души:

Стариться ты не спеши,

И пусть каждый день ведет

В жизнь счастливую, вперед!

***

С юбилеем! Желаю гордиться всеми 60-ю главами жизни, написанными собственноручно. Желаю не сдавать своих позиций. Желаю не отказываться от своих мечтаний. Желаю не терять своих сил. Желаю каждый день встречать с крепким здоровьем, с хорошим настроением и с огромным желанием жить в удовольствие.

***

Тебе сегодня шестьдесят,

И много пройдено дорог.

Хочу тебе я пожелать

Здоровья и не знать тревог.

Пусть жизни каждое мгновенье

Подарит радость и добро!

В делах пусть будет вдохновенье,

А в сердце и душе - тепло!

***

Поздравляем Вас от всей души с замечательной юбилейной датой, в которой так гармонично сочетаются жизненная мудрость, опыт пройденных лет, личностные достижения и реализованные цели. Хотим на долгие годы пожелать Вам уверенности в своих возможностях, успеха, отличного самочувствия, уважения и любви со стороны родных и близких.

***

В юбилей итоги не подводят,

Вспоминают лишь хорошее в судьбе.

60 - какие это годы?

Жить, мечтать и расцветать тебе!

Лишь здоровье пусть не покидает,

И уныние оставь ты за окном.

Мы тебя душевно поздравляем,

Мы с тобой еще и спляшем, и споем.

В полной мере пусть приходит радость,

Мысли светлые роятся в голове.

60 - какая это малость,

Если молодость бурлит в твоей душе!

***

Поздравляем с юбилеем! У Вас сегодня день рождение! 60 лет. Жизнь только начинается. Долгие годы Вы жили в заботах и с проблемами. Детей вырастили, выучили, пристроили. Теперь пора подумать и о себе. Мечтайте и планируйте. Распределяйте свой день и год так, как хочется Вам. Живите только для себя. Радуйте себя мелкими мелочами. Совершайте, что-нибудь грандиозное. Старайтесь, чтобы ваши события были яркими и полными впечатлений. Не сидите дома. Отправьтесь в путешествие за хорошими эмоциями. Пусть жизнь бьёт ключом. И пусть все Ваши дни будут удачными. Желаем Вам всего самого наилучшего и исполнения всех Ваших желаний!

Открытки с юбилеем 60 лет

***

***

***

***

Ранее мы расказывали, как поздравить с юбилеем 50 лет - что пожелать имениннику и имениннице.

Вас также могут заинтересовать новости: