50 лет - это замечательный возраст, когда человек уже приобретает опыт и жизненную мудрость, но ещё полон сил для достижения целей. Дети уже вырастают, и появляется больше свободного времени для себя. В общем, юбилей 50 лет - это прекрасный праздник, достойный пышных поздравлений. Мы собрали красивые пожелания и картинки, которые точно понравятся близким юбилярам.
Красивые поздравления и открытки с юбилеем 50 лет
Тебе сегодня пятьдесят!
И это классный повод,
Чтобы вокруг себя собрать
Всех тех, кто очень дорог!
Желаем счастья, долгих лет
В твой юбилей прекрасный,
Идей, свершений и побед,
В душе - погоды ясной!
***
Дата хорошая, круглая,
С жизненным опытом - мудрая.
Пусть пожелания радости
Все воплотятся в реальности.
Пусть, что задумано - сбудется,
Дело любое получится,
Будут мечты все исполнены
В день юбилея - особенно!
***
Волна удач пусть Вас накроет,
Закружит в танце радость дней.
Прекрасна жизнь, в ней нет покоя,
Источник бьет шальных идей.
И Вам не время расслабляться,
Ведь что такое 50?
Рассвет в душе, в ладонях счастье,
Душа поет, глаза горят.
Желаю Вам событий ярких,
Здоровья, сил на сотни лет,
Сюрпризов, праздников, подарков,
Любви, успехов и побед!
***
Поздравляем тебя с юбилеем!
Тебе сегодня исполнилось пятьдесят.
Пожеланий для тебя не жалеем.
Каждый похвалить тебя сегодня рад.
Желаем счастья переполненную чашу.
Здоровья, бодрости, удачи и везения.
Радуйся и улыбайся жизни чаще.
И хорошего тебе настроения!
***
Бокалы неспроста звенят:
Тебе сегодня пятьдесят!
А это значит, что тебя
Хочу скорей поздравить я!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Любовь, удача, деньги, дружба,
Здоровья крепкого телега
И много радости и смеха!
Ну и, конечно, в юбилей
Желаю только ясных дней!
***
Пусть в пятьдесят мечты осуществятся.
Пусть будет ярким праздничный денек.
Желаю веселиться и смеяться,
Ловить эмоций радостных поток!
Здоровья тебе крепкого, успеха,
Душа пусть будет вечно молодой!
Пусть в жизни не встречаются помехи,
А каждый миг наполнен добротой!
***
Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 50!
Теплых слов не пожалеем,
Все о Вас лишь говорят.
Пусть сбываются надежды,
Пусть невзгоды все уйдут,
А улыбка, бодрость духа
С вами весело живут!
***
С юбилеем поздравляю,
Пусть жизнь станет веселей:
В пятьдесят мечтать желаю,
Как в семнадцать, но смелей!
Жить легко, прекрасно, ярко,
Все мечтания исполнять,
От судьбы своей подарки
Ежедневно получать!
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С юбилеем! Желаю процветания, самых светлых чувств и эмоций, больше улыбок и самого искреннего счастья в жизни. 50 лет - время обдумать новые идеи и поставить новые планы, потому жизнь только начинается! Пусть хватит сил и энергии, энтузиазма и здоровья на новые дела. Будьте счастливы в окружении самых дорогих людей!
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Поздравляю с 50-летием и желаю, чтобы в жизни было 50 на 50 счастья и благополучия! Пусть 5 будет твоей оценкой в любом деле, а 0 - количество проблем в твоей жизни. Желаю неугасаемого оптимизма и вдохновения, бодрости и любви, невероятной силы и энергии!
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Позвольте поздравить вас с 50-летним юбилеем! Искренне желаю, чтобы жажда жизни никогда вас не покидала! Пусть перед вами выстроится схема из новых желаний, целей и планов. Пусть вас никогда не подводит здоровье, а семейный уют всегда доставляет радость и приносит счастье!
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Поздравляем с круглой и значительной датой - с 50-ти летним юбилеем! Желаем получать от жизни море восторга и положительных эмоций. Крепкого здоровья, приятного окружения, радости и потрясающих событий! Пусть долгожданные мечты осуществятся и сделают Вас самым счастливым человеком!
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С 50-летием тебя! Пускай твоя жизнь будет полна самых ярких событий, любви, успехов и добра. Пусть с каждым днем позитива в твоей жизни будет всё больше. Цени каждый прожитый миг и воплощай свои цели и желания в реальность!