В светлый праздник - Рождество Пресвятой Богородицы - пожелайте родным и близким добра, мира, душевного спокойствия и покровительства Матери Божией.

Большой праздник Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году мы отмечаем по новому церковному календарю 8 сентября. В этот светлый день традиционно идут в храм, чтобы помолиться, поблагодарить, попросить самого главного, а также желают всех благ близким людям. Как красиво поздравить на Рождество Пресвятой Богородицы 2023 - картинки и добрые слова вы найдете в нашей подборке.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы

В Рождество Пресвятой Богородицы

Счастье пусть прилететь к вам торопится,

Видео дня

Пусть добро разливается светлое

В вашу жизнь, как желанье заветное.

Пусть достаток у вас не кончается,

Люди добрые чаще встречаются,

Пусть здоровье, любовь приумножатся,

Под покров Богородицы сложатся.

***

Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть чистота и свет этого праздника наполняют вашу душу благодатью, вера будет искренней и крепкой, а в вашей жизни непременно случаются настоящие чудеса.

***

Поздравляю с Рождеством

Богородицы Пречистой!

Пусть стремится счастье в дом

Вместе с радостью искристой.

Пусть исполнится мечта,

Наделит душевным светом,

А на сердце теплота

Согревает, будто летом!

***

Пускай в вашем доме всегда царит мир и покой. Пускай Господь, всегда хранит ваш очаг, семью и друзей. Никогда не предавайтесь унынию и верьте, что на свете бывает много чудес, которые подарены нам самими небесами. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

***

Рождество Пресвятой Богородицы -

Православное празднество светлое,

В этот день пусть желанья исполнятся,

Воплотятся все мысли заветные.

Пусть на сердце надежда поселится,

Помолись пред священной иконою,

И все беды по ветру развеются,

А в душе будут мир и гармония!

***

Поздравляю тебя с Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю светлого и доброго пути по жизни, чистых и благих помыслов души, встречать только хороших людей. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворенность, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

***

Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа пусть наполнится.

Вам - любви, доброты и терпения,

Чтоб ушли все подальше сомнения.

Чтоб сияло вам счастье прекрасное,

Не настало бы время ненастное.

И здоровы чтоб были все близкие,

Согревало бы солнце лучистое!

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Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Пусть каждый рассвет рождает светлую надежду. Пусть каждый твой поступок рождает милосердие и доброту. Я желаю тебе здоровья, любви и красоты, а также вдохновения, терпимости и душевной теплоты. Пусть Пресвятая Богородица хранит тебя от любых недугов и земных грехов.

Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы

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Ранее мы также рассказывали, когда Воздвижение Креста Господня 2023 отмечают в этом году.

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