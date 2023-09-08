Большой праздник Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году мы отмечаем по новому церковному календарю 8 сентября. В этот светлый день традиционно идут в храм, чтобы помолиться, поблагодарить, попросить самого главного, а также желают всех благ близким людям. Как красиво поздравить на Рождество Пресвятой Богородицы 2023 - картинки и добрые слова вы найдете в нашей подборке.
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы
В Рождество Пресвятой Богородицы
Счастье пусть прилететь к вам торопится,
Пусть добро разливается светлое
В вашу жизнь, как желанье заветное.
Пусть достаток у вас не кончается,
Люди добрые чаще встречаются,
Пусть здоровье, любовь приумножатся,
Под покров Богородицы сложатся.
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Поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть чистота и свет этого праздника наполняют вашу душу благодатью, вера будет искренней и крепкой, а в вашей жизни непременно случаются настоящие чудеса.
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Поздравляю с Рождеством
Богородицы Пречистой!
Пусть стремится счастье в дом
Вместе с радостью искристой.
Пусть исполнится мечта,
Наделит душевным светом,
А на сердце теплота
Согревает, будто летом!
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Пускай в вашем доме всегда царит мир и покой. Пускай Господь, всегда хранит ваш очаг, семью и друзей. Никогда не предавайтесь унынию и верьте, что на свете бывает много чудес, которые подарены нам самими небесами. С Рождеством Пресвятой Богородицы!
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Рождество Пресвятой Богородицы -
Православное празднество светлое,
В этот день пусть желанья исполнятся,
Воплотятся все мысли заветные.
Пусть на сердце надежда поселится,
Помолись пред священной иконою,
И все беды по ветру развеются,
А в душе будут мир и гармония!
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Поздравляю тебя с Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю светлого и доброго пути по жизни, чистых и благих помыслов души, встречать только хороших людей. Пусть каждый день приносит благодать и умиротворенность, пусть Пресвятая Богородица защитит от лиха и бед.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!
Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!
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Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!
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С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам - любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
Чтоб сияло вам счастье прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!
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Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Пусть каждый рассвет рождает светлую надежду. Пусть каждый твой поступок рождает милосердие и доброту. Я желаю тебе здоровья, любви и красоты, а также вдохновения, терпимости и душевной теплоты. Пусть Пресвятая Богородица хранит тебя от любых недугов и земных грехов.
Открытки с Рождеством Пресвятой Богородицы
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