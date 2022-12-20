Приближается Новый год 2023 - главный светский праздник зимы. Даже во время войны украинцы будут отмечать этот праздник в семейном кругу. Покровитель 2023 года по восточному календарю Водяной Кролик очень уважает семейных и добродушных людей. УНИАН собрал красивые поздравления с наступающим праздником, которые можно отправить близким.
Ранее мы публиковали красочные открытки с Рождеством Христовым.
Поздравления с Новым годом 2023 в стихах и прозе
Год пусть будет предстоящий
Словно кролик настоящий —
Теплым, мягким и пушистым.
Светлым будет, не пятнистым.
Пусть к успеху скачет ловко,
Знает, где лежит морковка.
Да и в лапках пусть не пусто,
А полным-полно капусты!
***
С Новым годом поздравляем,
Кролика — кота встречаем,
И желаем не болеть,
Сытно кушать, не толстеть!
Улыбаться и смеяться,
В деньгах, роскоши купаться,
Не грустить, не унывать,
И от счастья танцевать!
***
С годом Кролика всех вас
Поздравляю я сейчас.
В дом несёт он пусть тепло
Ласку, нежность и добро.
Радость, мир, успех, удачу,
И здоровье на додачу.
Пусть кружится хоровод,
Не видать вам бед, невзгод,
Будет сказочным доход
И во всём всегда везёт.
Кролик нежность принесёт,
И счастливым будет год!
***
Сквозь сотни других столетий
Две тысячи двадцать третий
Несется, спешит, мчится!
Пусть счастье у Вас случится.
Пусть Кролик несет удачу
И лучик добра на сдачу.
Любви и здоровья тоже
Под елочку пусть положит.
***
Новый год стучится в двери,
Отворяй же, отворяй!
Счастье он несет без меры,
Ты его скорей встречай.
На пороге милый кролик,
Улыбнись ему в ответ,
Будет радость, смех до колик,
Будет Новый год без бед.
***
Пушистый кролик пожелает
Вам радости в Новом году,
Удачи много предвещает
И путеводную звезду.
Пускай исполнит он желанья,
Не даст вам прекратить мечтать,
Все добрые воспоминания
Будет хранить и защищать.
***
Двадцать третий год придет
Перемены принесет!
Кролик к нам спешит с любовью
Он подарит нам здоровье,
И удачу, и успех,
Радость, позитив и смех.
В семьи он добавит счастья
Всё ему вполне удастся!
***
Две тысячи двадцать третий год
Подарки вам в мешке несёт:
Здоровье, радость и любовь
Успех и море добрых слов.
На елках зажигаются огни,
И станут радостными дни,
Снежинок дружных хоровод,
Наполнит счастьем Новый год!
***
Вот и Кролик к нам пришёл,
Пусть всё будет хорошо.
Насладимся бархатистой
Жизнью мягкой и пушистой.
Смело кролика проси
Счастья, радости, любви.
Для весёлой атмосферы
"Зелени" он даст без меры.
Мира, волшебства, здоровья
Каждый день, не лишь сегодня.
***
Волшебный кролик пусть подарит
Любовь, добро и красоту.
Курантов зазвучат удары,
Успейте загадать мечту!
***
С годом Кролика всех Вас,
Поздравляю я сейчас,
Хочу Вам всем я пожелать,
Большое счастье испытать,
Пусть 2023-й отлично пройдет
И много хорошего Вам принесет,
Будет здоровьем полон Ваш дом,
Благополучие будет лишь в нем.
***
Пусть этот пушистый праздник принесет в ваш дом волшебство. Пусть кролик своей мягкой лапкой отгонит все печали, разочарования и невзгоды. Пусть в жизни станет больше волшебства, удачи, доброты и счастья!
***
В этот прекрасный праздник, Новый год, примите мои искренние поздравления! Пусть зайчишка на своих мягких лапках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастье! Желаю исполнения самых сокровенных желаний!
***
Поздравляю с годом Кролика! Перевёрнута страница прошедшего года и открыта новая, в которой ты автор. Желаю написать самый лучший сценарий на весь год, где будет любовь, благополучие, везение и конечно же счастье! Пусть всё самое прекрасное и замечательное случится в твоём пути. С 2023 годом!
***
Поздравляю с Новым годом Кролика! Пусть поскорее прискачет этот пушистый милаш и смахнёт своими длинными ушами все беды и горести года уходящего. Желаю, чтобы впереди у нас были только хорошие и светлые события, чтобы нас окружали добрые и весёлые люди, а в домах наших было уютно, тепло и мирно. Счастливого вам Нового года, поздравляю!
***
Новогодний кролик уже под дверью. Желаю встретить наступающий 2023 год в кругу близких и преданных друзей. Пусть полосатый тигр заберет с собой все тревоги и заботы, а пушистый заяц принесет новые радости. Успехов, везения и безграничного счастья в новом году!
***
С Чудным годом Кролика! Не обращайте внимания на суматохи и переживания, выбросите из головы невзгоды и неудачи! Отпрыгните прочь от сложностей и затруднений, отыщите пространство под Солнцем и живите счастливо!