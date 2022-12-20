УНИАН собрал самые красивые поздравления с наступающим Новым годом Кролика.

Приближается Новый год 2023 - главный светский праздник зимы. Даже во время войны украинцы будут отмечать этот праздник в семейном кругу. Покровитель 2023 года по восточному календарю Водяной Кролик очень уважает семейных и добродушных людей. УНИАН собрал красивые поздравления с наступающим праздником, которые можно отправить близким.

Ранее мы публиковали красочные открытки с Рождеством Христовым.

Поздравления с Новым годом 2023 в стихах и прозе

Год пусть будет предстоящий

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Словно кролик настоящий —

Теплым, мягким и пушистым.

Светлым будет, не пятнистым.

Пусть к успеху скачет ловко,

Знает, где лежит морковка.

Да и в лапках пусть не пусто,

А полным-полно капусты!

***

С Новым годом поздравляем,

Кролика — кота встречаем,

И желаем не болеть,

Сытно кушать, не толстеть!

Улыбаться и смеяться,

В деньгах, роскоши купаться,

Не грустить, не унывать,

И от счастья танцевать!

***

С годом Кролика всех вас

Поздравляю я сейчас.

В дом несёт он пусть тепло

Ласку, нежность и добро.

Радость, мир, успех, удачу,

И здоровье на додачу.

Пусть кружится хоровод,

Не видать вам бед, невзгод,

Будет сказочным доход

И во всём всегда везёт.

Кролик нежность принесёт,

И счастливым будет год!

***

Сквозь сотни других столетий

Две тысячи двадцать третий

Несется, спешит, мчится!

Пусть счастье у Вас случится.

Пусть Кролик несет удачу

И лучик добра на сдачу.

Любви и здоровья тоже

Под елочку пусть положит.

***

Новый год стучится в двери,

Отворяй же, отворяй!

Счастье он несет без меры,

Ты его скорей встречай.

На пороге милый кролик,

Улыбнись ему в ответ,

Будет радость, смех до колик,

Будет Новый год без бед.

***

Пушистый кролик пожелает

Вам радости в Новом году,

Удачи много предвещает

И путеводную звезду.

Пускай исполнит он желанья,

Не даст вам прекратить мечтать,

Все добрые воспоминания

Будет хранить и защищать.

***

Двадцать третий год придет

Перемены принесет!

Кролик к нам спешит с любовью

Он подарит нам здоровье,

И удачу, и успех,

Радость, позитив и смех.

В семьи он добавит счастья

Всё ему вполне удастся!

***

Две тысячи двадцать третий год

Подарки вам в мешке несёт:

Здоровье, радость и любовь

Успех и море добрых слов.

На елках зажигаются огни,

И станут радостными дни,

Снежинок дружных хоровод,

Наполнит счастьем Новый год!

***

Вот и Кролик к нам пришёл,

Пусть всё будет хорошо.

Насладимся бархатистой

Жизнью мягкой и пушистой.

Смело кролика проси

Счастья, радости, любви.

Для весёлой атмосферы

"Зелени" он даст без меры.

Мира, волшебства, здоровья

Каждый день, не лишь сегодня.

***

Волшебный кролик пусть подарит

Любовь, добро и красоту.

Курантов зазвучат удары,

Успейте загадать мечту!

***

С годом Кролика всех Вас,

Поздравляю я сейчас,

Хочу Вам всем я пожелать,

Большое счастье испытать,

Пусть 2023-й отлично пройдет

И много хорошего Вам принесет,

Будет здоровьем полон Ваш дом,

Благополучие будет лишь в нем.

***

Пусть этот пушистый праздник принесет в ваш дом волшебство. Пусть кролик своей мягкой лапкой отгонит все печали, разочарования и невзгоды. Пусть в жизни станет больше волшебства, удачи, доброты и счастья!

***

В этот прекрасный праздник, Новый год, примите мои искренние поздравления! Пусть зайчишка на своих мягких лапках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастье! Желаю исполнения самых сокровенных желаний!

***

Поздравляю с годом Кролика! Перевёрнута страница прошедшего года и открыта новая, в которой ты автор. Желаю написать самый лучший сценарий на весь год, где будет любовь, благополучие, везение и конечно же счастье! Пусть всё самое прекрасное и замечательное случится в твоём пути. С 2023 годом!

***

Поздравляю с Новым годом Кролика! Пусть поскорее прискачет этот пушистый милаш и смахнёт своими длинными ушами все беды и горести года уходящего. Желаю, чтобы впереди у нас были только хорошие и светлые события, чтобы нас окружали добрые и весёлые люди, а в домах наших было уютно, тепло и мирно. Счастливого вам Нового года, поздравляю!

***

Новогодний кролик уже под дверью. Желаю встретить наступающий 2023 год в кругу близких и преданных друзей. Пусть полосатый тигр заберет с собой все тревоги и заботы, а пушистый заяц принесет новые радости. Успехов, везения и безграничного счастья в новом году!

***

С Чудным годом Кролика! Не обращайте внимания на суматохи и переживания, выбросите из головы невзгоды и неудачи! Отпрыгните прочь от сложностей и затруднений, отыщите пространство под Солнцем и живите счастливо!

Картинки и открытки с наступающим Новым годом 2023

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