Христиане отмечают Рождество 25 декабря или 7 января - в зависимости от того, какую веру исповедуют - православие или католицизм. Католическое Рождество 2022 наступает в декабре, а вот православные верующие отмечают его позднее - в начале следующего месяца. УНИАН расскажет, как просто поздравить с Рождеством своих родных и любимых.
Поздравления с Рождеством в прозе, стихах и открытках
С Рождеством Христовым!
Радости и счастья!
Крепкого здоровья,
Не встречать ненастья.
Пусть везет вам очень,
Пусть идут дела,
Пусть всегда вам светит
Яркая звезда.
***
Искренней радости
В день Рождества,
Уюта, здоровья,
Счастья, тепла!
С Рождеством Христовым! Пускай ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.
С Рождеством Христовым!
Будьте все здоровы,
Счастливы, любимы,
Господом хранимы!
***
Тишины, добра, гармонии
В этот праздник Рождества!
Мира, крепкого здоровья
И семейного тепла!
Поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет в дом светлую радость, уютное тепло, Божью благодать, благополучие, достаток и хорошее настроение!
Пусть этот праздник дом наполнит
Любовью, светом и теплом!
Добра, уюта, счастья, мира!
Вас поздравляем с Рождеством!
***
Счастливого вам Рождества,
Достатка в доме и добра,
Пускай Господь благословит
И от невзгод всех сохранит!
С Рождеством! Желаю вам здоровья, счастья и любви! Чтобы жизнь была наполнена только счастливыми мгновениями!
С Рождеством вас поздравляю,
От души добра желаю.
Пусть случится волшебство,
Ведь на то и Рождество.
Пусть исполнятся мечты.
Вам здоровья, красоты
И чудес сплошных желаю.
Будет так, я точно знаю!
***
Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом -
Любви, добра вам!
С Рождеством!
С Рождеством Христовым! Желаю Вам здоровья, удачи и любви. Пусть в вашем доме царит гармония и понимание. Любви Вам и исполнения заветных желаний!