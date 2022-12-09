Как правильно поздравить с Рождеством верующих западного или восточного обряда - узнайте в материале УНИАН.

Христиане отмечают Рождество 25 декабря или 7 января - в зависимости от того, какую веру исповедуют - православие или католицизм. Католическое Рождество 2022 наступает в декабре, а вот православные верующие отмечают его позднее - в начале следующего месяца. УНИАН расскажет, как просто поздравить с Рождеством своих родных и любимых.

Поздравления с Рождеством в прозе, стихах и открытках

С Рождеством Христовым!

Радости и счастья!

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Крепкого здоровья,

Не встречать ненастья.

Пусть везет вам очень,

Пусть идут дела,

Пусть всегда вам светит

Яркая звезда.

***

Искренней радости

В день Рождества,

Уюта, здоровья,

Счастья, тепла!

С Рождеством Христовым! Пускай ваш дом будет наполнен уютом, любовью, пониманием и счастьем. Здоровья и удачи.

С Рождеством Христовым!

Будьте все здоровы,

Счастливы, любимы,

Господом хранимы!

***

Тишины, добра, гармонии

В этот праздник Рождества!

Мира, крепкого здоровья

И семейного тепла!

Поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет в дом светлую радость, уютное тепло, Божью благодать, благополучие, достаток и хорошее настроение!

Пусть этот праздник дом наполнит

Любовью, светом и теплом!

Добра, уюта, счастья, мира!

Вас поздравляем с Рождеством!

***

Счастливого вам Рождества,

Достатка в доме и добра,

Пускай Господь благословит

И от невзгод всех сохранит!

С Рождеством! Желаю вам здоровья, счастья и любви! Чтобы жизнь была наполнена только счастливыми мгновениями!

С Рождеством вас поздравляю,

От души добра желаю.

Пусть случится волшебство,

Ведь на то и Рождество.

Пусть исполнятся мечты.

Вам здоровья, красоты

И чудес сплошных желаю.

Будет так, я точно знаю!

***

Звезда рождественская пусть

Вам освещает в жизни путь.

Уюта и здоровья в дом -

Любви, добра вам!

С Рождеством!

С Рождеством Христовым! Желаю Вам здоровья, удачи и любви. Пусть в вашем доме царит гармония и понимание. Любви Вам и исполнения заветных желаний!

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