Сегодня большая часть христиан мира отмечает самый важный и самый любимый праздник - Рождество Христово. Этот день посвящен одному из самых важных библейских событий – рождению Иисуса Христа, который станет Спасителем человечества и умрет за людские грехи.
Католическое Рождество 25 декабря отмечают все католики, большинство протестантов и некоторые православные верующие. Также католическое Рождество отмечают в некоторых не христианских странах, например, в Японии. В Украине праздник объявлен выходным днем, который переносится на понедельник 27 декабря.
Католическое Рождество - история и традиции
В канун Рождества 24 декабря на стол принято ставить 12 постных блюд. Семья садится за стол с появлением первой звезды. Перед трапезой верующие обязательно молятся. В день Рождества можно подавать любые блюда, ведь Рождественский пост уже заканчивается к этому дню.
Во всех христианских странах кроме постсоветских наряжать елку и дарить подарки от имени Санта-Клауса принято именно на Рождество, а не на Новый год. В Советском Союзе эту западную традицию приурочили к Рождеству во времена борьбы с религией.
Почему даты католического и православного Рождества не совпадают
Читайте такжеКогда в 2022 году надо ходить колядовать, щедровать и посевать: запоминайте датыНа самом деле все христиане отмечают Рождество Христово 25 декабря. Однако православная церковь всё ещё живет по старому григорианскому календарю, который отличается от современного юлианского на 14 дней, и отмечает праздники по старому стилю. Именно поэтому православные отмечают Рождество на 14 дней позже католиков – 7 января.
Поздравления с Рождеством в стихах и прозе
Так тепло на душе и светло —
Приближается общее чудо.
Католическое Рождество —
Исполнения желаний минуты.
Пусть гармония в доме живёт,
Наполняя сердца добротою,
Будет ярким весь следующий год,
Освещённый на небе звездою.
***
Католическая церковь,
Вот звонят колокола,
Позитива в Рождество вам,
Счастья, радости, добра!
Солнца, крепкого морозца,
И рисунков на окне,
Радости, удачи, смеха,
Исполнения мечте!
***
С Рождеством вас поздравляю,
И от всей души желаю,
Чтобы нес он вам добро,
Радость, счастье, волшебство!
И под елочку подарки —
Всем по новой иномарке,
Сил, удачи и добра,
И здоровья и тепла!
***
Счастливого Рождества!
Пусть будет судьба к вам щедра,
Пусть будет благо в семье,
Пусть будет покой на душе.
Любовь пусть в сердце живёт,
Рождественское утро
Вам радость принесёт.
***
С Рождеством вас поздравляю!
Пусть бережёт Господь от бед.
Желаю вам счастливой жизни
На много-много светлых лет.
Желаю божьей благодати,
Чтобы случались чудеса,
Чтоб не огорчали вас ненастья,
Сияли добротой глаза.
***
С Рождеством Католическим вас
От души поздравляю сейчас!
Так пускай этот праздник большой
Принесет позитивный настрой!
Вам желаю добра и удачи,
И любви самой чистой, горячей,
И, конечно, желаю, чтоб Бог
Вас и вашу семью всю берег!
***
Поздравляю с Рождеством!
Счастья, света, мира.
Осенит Господь добром
Всё, что сердцу мило.
И звезда, что в небесах,
Душу пусть согреет,
И исполнится мечта,
Если в чудо верить!
***
В день декабрьский стучится
К нам в окошко Рождество,
Скоро чудо приключится,
В сказку завлечет оно.
Пожелаю вам я мира
В самый добрый день в году,
Пусть отвадит праздник горе
И прогонит прочь беду.
***
Звезда взошла, Христос родился,
Волшебный свет в сердца пролился!
Желаем счастья и покоя,
Благодатного настроя!
Желаем и достатка, и богатства,
Пусть ни в чем не будет препятствий,
Желаем Господнего благословения,
Любви, тепла и терпения!
***
Декабрь. Сегодня Рождество,
Кругом витает волшебство.
В чудесный этот светлый праздник
Желаю не грустить напрасно.
Здоровья вам и веры в сердце,
Откроет Бог любую дверцу.
***
25-е число —
Наступило Рождество.
Ароматная индейка
Просит — соуса подлей-ка!
Пусть рождественский ваш стол
Соберет гостей со сто!
100 "спасибо" — это вам,
Благодарность — Небесам!
***
Иисус родился! Поздравляем!
Добра вам, радости желаем!
Здоровья, светлого пути,
Стезю Господню обрести!
Спокойной жизни и удачи,
С верою не может быть иначе,
Достатка и благополучия,
Каждый день пусть будет лучшим!
***
25 декабря зажигаются свечи и огни повсюду. Рождество наступило, пора волшебства. В эту чудесную зимнюю ночь, я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым.
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Поздравляю с волшебным праздником — Католическим Рождеством! Пусть Рождественская звезда освещает ваш путь и поможет в исполнении всех заветных желаний. Пусть в вашем доме всегда царят уют, гармония, достаток, счастье и любовь.
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Пусть наполняются дни теплом сердец, чтобы близкие люди были рядом, чтобы разговоры по душам, объятья искренние, признания жаркие. Пусть чудесам всегда будет место в жизни. Поздравляем!
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Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы путеводная звезда ярко светила на вашем жизненном пути. Чтобы счастье и радость жили в душе и сердце. Пусть все ваши мечты сбываются, надежды оправдываются, а любовь греет. Будьте счастливы и живите в мире!
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С Католическим Рождеством! Желаю, чтобы полным полно было денег в кошельке, любви в сердце, вкусностей на столе, хороших друзей рядом, радости в доме, перспектив в работе, удачи в жизни. Здоровья тебе и твоим родным, красоты, везенья и светлой надежды в душе.
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С праздником! Католическое Рождество приносит в наши дома светло, покаяние и волшебство. Желаем умиротворения, безмятежности, доброжелательности и благодати. Пусть сердце будет открыто для любви, душа спокойна, а тело всегда здоровым и молодым!