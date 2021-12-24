Рождество Христово - важнейший праздник в христианстве. В этот день верующие воспевают рождение Сына Божьего Иисуса Христа.

Сегодня большая часть христиан мира отмечает самый важный и самый любимый праздник - Рождество Христово. Этот день посвящен одному из самых важных библейских событий – рождению Иисуса Христа, который станет Спасителем человечества и умрет за людские грехи.

Католическое Рождество 25 декабря отмечают все католики, большинство протестантов и некоторые православные верующие. Также католическое Рождество отмечают в некоторых не христианских странах, например, в Японии. В Украине праздник объявлен выходным днем, который переносится на понедельник 27 декабря.

Католическое Рождество - история и традиции

В канун Рождества 24 декабря на стол принято ставить 12 постных блюд. Семья садится за стол с появлением первой звезды. Перед трапезой верующие обязательно молятся. В день Рождества можно подавать любые блюда, ведь Рождественский пост уже заканчивается к этому дню.

Во всех христианских странах кроме постсоветских наряжать елку и дарить подарки от имени Санта-Клауса принято именно на Рождество, а не на Новый год. В Советском Союзе эту западную традицию приурочили к Рождеству во времена борьбы с религией.

Почему даты католического и православного Рождества не совпадают

Читайте такжеКогда в 2022 году надо ходить колядовать, щедровать и посевать: запоминайте датыНа самом деле все христиане отмечают Рождество Христово 25 декабря. Однако православная церковь всё ещё живет по старому григорианскому календарю, который отличается от современного юлианского на 14 дней, и отмечает праздники по старому стилю. Именно поэтому православные отмечают Рождество на 14 дней позже католиков – 7 января.

Поздравления с Рождеством в стихах и прозе

Так тепло на душе и светло —

Приближается общее чудо.

Католическое Рождество —

Исполнения желаний минуты.

Пусть гармония в доме живёт,

Наполняя сердца добротою,

Будет ярким весь следующий год,

Освещённый на небе звездою.

***

Католическая церковь,

Вот звонят колокола,

Позитива в Рождество вам,

Счастья, радости, добра!

Солнца, крепкого морозца,

И рисунков на окне,

Радости, удачи, смеха,

Исполнения мечте!

***

С Рождеством вас поздравляю,

И от всей души желаю,

Чтобы нес он вам добро,

Радость, счастье, волшебство!

И под елочку подарки —

Всем по новой иномарке,

Сил, удачи и добра,

И здоровья и тепла!

***

Счастливого Рождества!

Пусть будет судьба к вам щедра,

Пусть будет благо в семье,

Пусть будет покой на душе.

Любовь пусть в сердце живёт,

Рождественское утро

Вам радость принесёт.

***

С Рождеством вас поздравляю!

Пусть бережёт Господь от бед.

Желаю вам счастливой жизни

На много-много светлых лет.

Желаю божьей благодати,

Чтобы случались чудеса,

Чтоб не огорчали вас ненастья,

Сияли добротой глаза.

***

С Рождеством Католическим вас

От души поздравляю сейчас!

Так пускай этот праздник большой

Принесет позитивный настрой!

Вам желаю добра и удачи,

И любви самой чистой, горячей,

И, конечно, желаю, чтоб Бог

Вас и вашу семью всю берег!

***

Поздравляю с Рождеством!

Счастья, света, мира.

Осенит Господь добром

Всё, что сердцу мило.

И звезда, что в небесах,

Душу пусть согреет,

И исполнится мечта,

Если в чудо верить!

***

В день декабрьский стучится

К нам в окошко Рождество,

Скоро чудо приключится,

В сказку завлечет оно.

Пожелаю вам я мира

В самый добрый день в году,

Пусть отвадит праздник горе

И прогонит прочь беду.

***

Звезда взошла, Христос родился,

Волшебный свет в сердца пролился!

Желаем счастья и покоя,

Благодатного настроя!

Желаем и достатка, и богатства,

Пусть ни в чем не будет препятствий,

Желаем Господнего благословения,

Любви, тепла и терпения!

***

Декабрь. Сегодня Рождество,

Кругом витает волшебство.

В чудесный этот светлый праздник

Желаю не грустить напрасно.

Здоровья вам и веры в сердце,

Откроет Бог любую дверцу.

***

25-е число —

Наступило Рождество.

Ароматная индейка

Просит — соуса подлей-ка!

Пусть рождественский ваш стол

Соберет гостей со сто!

100 "спасибо" — это вам,

Благодарность — Небесам!

***

Иисус родился! Поздравляем!

Добра вам, радости желаем!

Здоровья, светлого пути,

Стезю Господню обрести!

Спокойной жизни и удачи,

С верою не может быть иначе,

Достатка и благополучия,

Каждый день пусть будет лучшим!

***

25 декабря зажигаются свечи и огни повсюду. Рождество наступило, пора волшебства. В эту чудесную зимнюю ночь, я хочу пожелать тебе счастья, новых эмоций, интересных и приятных собеседников и открытий. Пусть этот год станет для тебя особенным, невероятным, чувственным и незабываемым.

***

Поздравляю с волшебным праздником — Католическим Рождеством! Пусть Рождественская звезда освещает ваш путь и поможет в исполнении всех заветных желаний. Пусть в вашем доме всегда царят уют, гармония, достаток, счастье и любовь.

***

Пусть наполняются дни теплом сердец, чтобы близкие люди были рядом, чтобы разговоры по душам, объятья искренние, признания жаркие. Пусть чудесам всегда будет место в жизни. Поздравляем!

***

Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы путеводная звезда ярко светила на вашем жизненном пути. Чтобы счастье и радость жили в душе и сердце. Пусть все ваши мечты сбываются, надежды оправдываются, а любовь греет. Будьте счастливы и живите в мире!

***

С Католическим Рождеством! Желаю, чтобы полным полно было денег в кошельке, любви в сердце, вкусностей на столе, хороших друзей рядом, радости в доме, перспектив в работе, удачи в жизни. Здоровья тебе и твоим родным, красоты, везенья и светлой надежды в душе.

***

С праздником! Католическое Рождество приносит в наши дома светло, покаяние и волшебство. Желаем умиротворения, безмятежности, доброжелательности и благодати. Пусть сердце будет открыто для любви, душа спокойна, а тело всегда здоровым и молодым!

Поздравления с католическим Рождеством в картинках и открытках

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