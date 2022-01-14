День ангела Василия 2022 ежегодно отмечается 14 января на Старый Новый год.

14 января украинцы отмечают День святого Василия, а также день Меланки и Старый Новый год. В эту дату верующие чтят память епископа города Кесария святителя Василия. Он прославился как борец с ересью и богослов.

Имя Василий произошло от греческого имени Басилейо и означает "царь", "царственный", "царский". Такой мужчина - общительный, инициативный, всегда в центре событий. Для него важно чтобы его слушали и уважали. Он легко находит общий язык с любым человеком. Василий обижается довольно часто, но ненадолго.

С днем ангела Василия 2022: стихи и проза

Поверь, Василий, в мире этом

Есть много новшеств и идей.

Зима пусть превратится в лето!

Желаю праздничных затей!

Здоровья, счастья, безусловно —

Еще желаю доброты,

Чтоб самым стал веселым, словно

Все у тебя сбылись мечты!

***

Вася, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

Хочу удачи пожелать

Тебе, Василий, в именины,

Уныния совсем не знать,

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

***

С Днем Ангела тебя, Василий!

Желаю жить всегда по-царски —

Тебя обязывает имя!

Но ты работник — тоже классный!

Ты — рыцарь, Вася, человек ты долга,

И я тебя люблю и уважаю,

Пусть счастье будет бесконечно-долгим,

Еще — здоровья и любви желаю!

***

Нет причины унывать,

Дорогой ты наш Василий,

Пусть дела идут на пять,

Будь всегда такой же сильный.

***

Тебе желаю быть, Василий,

Всегда удачливым во всём,

Пускай любовь тебя обнимет,

Стоит везение за плечом!

***

Желаю тебе, Вася,

Немыслимого счастья,

Дорог к успеху ровных

И прибылей огромных!

По жизни стань героем,

Будь за семью горою,

Цени любовь и дружбу,

Всё получай, что нужно!

***

Василий! Замечательно умён,

Талантлив и успешен, привлекателен,

Желаем — будь любовью вдохновлён,

По-прежнему красив и обаятелен!

***

Дорогой Василий, сердечно поздравляю тебя и от души желаю великого счастья в жизни и невероятных чудес, доброй удачи и несомненного везения, светлой любви и бравых подвигов, неугасаемого оптимизма и верного пути к целям.

***

Василий, поздравляю! Желаю на жизненном пути ты не знал горя, чтобы каждый новый день ты встречал с улыбкой и вдохновением. Желаю хороших и верных друзей рядом с тобой.

***

Василий — самый сильный, брутальный и в то же время, милый и добрый мужчина. Ты именно тот человек, на которого всегда можно положится. Желаю тебе крепкого здоровья, мира во всем мире, счастья в доме, включенного света в окнах родителей.

***

Поздравляю тебя, Василий, будь мужественным и целеустремлённым, иди твёрдыми шагами к успеху и не останавливайся перед трудностями. Будь счастливым и жизнерадостным!

***

Поздравляю тебя, Василий. Желаю высоких достижений в жизни и абсолютных побед. Желаю крепчайших сил и уверенных позиций. Желаю верных решений и гениальных идей. Желаю верной любви и настоящих друзей. И пусть у тебя, Василий, всегда будет весёлое настроение.

Поздравления с Днем ангела Василия в картинках

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