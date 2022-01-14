14 января украинцы отмечают День святого Василия, а также день Меланки и Старый Новый год. В эту дату верующие чтят память епископа города Кесария святителя Василия. Он прославился как борец с ересью и богослов.
Имя Василий произошло от греческого имени Басилейо и означает "царь", "царственный", "царский". Такой мужчина - общительный, инициативный, всегда в центре событий. Для него важно чтобы его слушали и уважали. Он легко находит общий язык с любым человеком. Василий обижается довольно часто, но ненадолго.
С днем ангела Василия 2022: стихи и проза
Поверь, Василий, в мире этом
Есть много новшеств и идей.
Зима пусть превратится в лето!
Желаю праздничных затей!
Здоровья, счастья, безусловно —
Еще желаю доброты,
Чтоб самым стал веселым, словно
Все у тебя сбылись мечты!
***
Вася, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
***
Хочу удачи пожелать
Тебе, Василий, в именины,
Уныния совсем не знать,
Достойным звания мужчины,
Ты в этой жизни проживи,
Всегда стремись к победам новым,
Пусть сбудутся мечты твои,
Живется пусть тебе кайфово!
***
С Днем Ангела тебя, Василий!
Желаю жить всегда по-царски —
Тебя обязывает имя!
Но ты работник — тоже классный!
Ты — рыцарь, Вася, человек ты долга,
И я тебя люблю и уважаю,
Пусть счастье будет бесконечно-долгим,
Еще — здоровья и любви желаю!
***
Нет причины унывать,
Дорогой ты наш Василий,
Пусть дела идут на пять,
Будь всегда такой же сильный.
***
Тебе желаю быть, Василий,
Всегда удачливым во всём,
Пускай любовь тебя обнимет,
Стоит везение за плечом!
***
Желаю тебе, Вася,
Немыслимого счастья,
Дорог к успеху ровных
И прибылей огромных!
По жизни стань героем,
Будь за семью горою,
Цени любовь и дружбу,
Всё получай, что нужно!
***
Василий! Замечательно умён,
Талантлив и успешен, привлекателен,
Желаем — будь любовью вдохновлён,
По-прежнему красив и обаятелен!
***
Дорогой Василий, сердечно поздравляю тебя и от души желаю великого счастья в жизни и невероятных чудес, доброй удачи и несомненного везения, светлой любви и бравых подвигов, неугасаемого оптимизма и верного пути к целям.
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Василий, поздравляю! Желаю на жизненном пути ты не знал горя, чтобы каждый новый день ты встречал с улыбкой и вдохновением. Желаю хороших и верных друзей рядом с тобой.
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Василий — самый сильный, брутальный и в то же время, милый и добрый мужчина. Ты именно тот человек, на которого всегда можно положится. Желаю тебе крепкого здоровья, мира во всем мире, счастья в доме, включенного света в окнах родителей.
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Поздравляю тебя, Василий, будь мужественным и целеустремлённым, иди твёрдыми шагами к успеху и не останавливайся перед трудностями. Будь счастливым и жизнерадостным!
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Поздравляю тебя, Василий. Желаю высоких достижений в жизни и абсолютных побед. Желаю крепчайших сил и уверенных позиций. Желаю верных решений и гениальных идей. Желаю верной любви и настоящих друзей. И пусть у тебя, Василий, всегда будет весёлое настроение.