Обладатели этих имен отмечают свои именины в день памяти апостолов Петра и Павла.

12 июля все мужчины с именами Петр и Павел отмечают свои именины. Православная церковь в этот день почитает апостолов Петра и Павла и посвящает день их памяти. Обладатели этих имен могут обратиться с молитвой к святым тезкам и попросить здоровья и благополучия.

Значение имен Петр и Павел

Имя Петр произошло от древнегреческого имени Петрос и означает "надежный", "твердый", "камень". Характер Петра соответствует значению его имени. Это дисциплинированный, твердый и строгий к себе мужчина. В его характере часто сочетаются упрямство и наивность. Он легко прощает обиды и видит в людях лучшее, но себе ошибок не прощает.

Имя Павел образовано от римского родового имени Паулус. Его значение - "младший", "скромный", "малый", "незначительный". В отличие от Петра, значение имени Павла ему не подходит. Он любит шумные компании и вечеринки. Ему нравится быть в центре внимания. У Павла много друзей и ещё больше приятелей. Иногда он ведет себя легкомысленно, но серьезен в работе.

Поздравления с Днем ангела Петра

Нынче Пётр наш отмечает именины,

Будь всегда весёлым и счастливым,

Пускай удача в дверь к тебе стучится,

Пускай успех к тебе на крыльях мчится.

Будь здоров, не болей,

Никогда о прошлом не жалей,

Пускай дела у тебя, как по маслу идут,

Пусть неудачи в бессилье от тебя бегут.

Поздравляю тебя, Петр,

И больших побед желаю,

Весел будь всегда и бодр,

Целей важных достигая.

И удачу, как подругу,

По всем жизненным дорогам

Ты всегда веди за руку,

Помогала чтоб во многом!

З іменинами тебе, Петре, вітаю,

Довгого й щасливого життя бажаю,

Нехай буде прихильною до тебе доля,

Нехай день сьогоднішній буде краще, ніж учора.

Нехай добрий ангел тебе від бід оберігає,

Нехай негоди повз пролітають,

Нехай всі бажання реальністю стануть,

Всіх благ тобі, достатку і тепла.

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

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Читайте такжеЦерковный календарь на июнь 2021 - важные даты и события в православииС именинами тебя, Петя! Искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь… когда твои крылья опускаются вниз.

***

Поздравлю тебя, Петр! Хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, чтоб отгонял от тебя ненужные мысли.

С Днем ангела Павла

Павлу счастья я желаю,

И сегодня поздравляю,

Пусть всегда тебе везет,

Счастье рядышком идет,

Пусть придет любовь большая,

Если ты о ней мечтаешь,

Ты совсем не унывай,

День улыбкою встречай!

Поздравляем тебя, Павел,

И желаем, чтобы правил

Твоим миром лишь успех,

Такой радостный для всех.

Желаем мы тебе здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Везения тебе вагон,

На счете в банке миллион.

В именины Павлу я желаю

Лишь побед на жизненном пути.

И, тебя душевно поздравляя,

Этот стих хочу произнести.

Пусть тебе сопутствует достаток,

И работа спорится всегда.

И чтоб ты, хороший, славный, статный,

Был таким же долгие года!

Сегодня я желаю, Павел,

Чтоб счастье ты себе оставил,

А грусть навеки позабыл,

И чтоб всегда счастливым был,

Везенье жди, оно придет,

Тебе удачу принесет,

Пусть счастье льется через край —

Ты никогда не отступай!

Я знаю, что у тебя, дорогой Паша, все в жизни сложится так, как ты желаешь! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни наслаждение!

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Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

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Дорогой Паша! Желаю, чтобы фортуна тебе улыбалась, чтобы в делах ждал успех и везение, чтобы жизнь радовала ощущениями счастья и любви, чтобы на пути горел яркий свет и простиралась добрая надежда.

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Автор: Екатерина Пулатова