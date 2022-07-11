В день Петра и Павла 12 июля можно помолиться двум апостолам.

День Петра и Павла - один из важнейших церковных праздников лета. В этот праздник можно обратиться к небесам. Апостолы Петр и Павел слышат все молитвы от верующих.

Молиться можно как в церкви, так и дома. Делать это нужно наедине с собой, в чистой и опрятной одежде. Перед произнесением молитвенных слов прочтите их несколько раз, чтобы не запинаться. УНИАН подобрал несколько сильных молитв на разные случаи жизни.

Молитва Петру и Павлу о крепкой любви и счастливом браке

О святии апостоли Петре и Павле, не отлучайтеся духом от нас, грешных раб Божиих (имена), да не разлучимся вконец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение во веки веков.

Молитва на Петра и Павла о заступничестве и защите

Умильно просим вас, святии Апостоли, сотворите и нас в буести греховней преклоненными пред Учителем нашим Господом, сотворите гордости нашей главы усекновение учением богооткровенным: глад душевный наш да утолит Господь брашном, указуемым с самаго неба, якоже Петру: – ты же, Павле, богонасыщенный Христовых словес, потщися и нас до третьяго небесе возвести твоими непрестанными о нас ко Господу молитвами, да и мы тамо прославим с лики ангельскими и апостольскими дивнаго во святых своих Отца всяческих и Его же послал в мир спасаяй и наставляяй к жизни вечной, Господа Иисуса Христа, и единосущнаго Им Святаго Духа. Аминь.

Молитва Петру и Павлу о здравии

О, святые апостолы Петр и Павел. Я, раб(а) Божий(ия) (имя), обращаюсь к вам с просьбами об исцелении и защите от недугов. Услышьте же просьбы мои молитвенные да не оставьте их без ответа. Как Господь Бог милосерден к тем, кто обращается к нему с молитвами, так и вы, ученики Спасителя нашего Иисуса Христа, будьте милосердны ко мне. Аминь.

Молитва Петру и Павлу о справедливости

Умильно просим вас, святии Апостоли, сотворите и нас в буести греховней преклоненными пред Учителем нашим Господом, сотворите гордости нашей главы усекновение учением богооткровенным: глад душевный наш да утолит Господь брашном, указуемым с самаго неба, якоже Петру: — ты же, Павле, богонасыщенный Христовых словес, потщися и нас до третьяго небесе возвести твоими непрестанными о нас ко Господу молитвами, да и мы тамо прославим с лики ангельскими и апостольскими дивнаго во святых своих Отца всяческих и Его же послал в мир спасаяй и наставляяй к жизни вечной, Господа Иисуса Христа, и единосущнаго Им Святаго Духа. Аминь.

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