День апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля - это главный церковный праздник месяца.

12 июля церковь отмечает День Петра и Павла в память о двух одноименных апостолах. Этот праздник отмечался с большим размахом у наших предков. Традиции на День Петра и Павла разнообразные: это рыбная ловля, встреча рассвета и заката, а также помощь нуждающимся. Сегодня можно прочесть молитвы Петру и Павлу в церкви или дома у иконы.

С Днем Петра и Павла: стихи и проза

В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

***

Сегодня день Петра и Павла,

Желаю в благодатный день,

Чтобы удача обнимала,

А все невзгоды скрылись в тень.

Пусть только доброе случится,

Печали мимо обойдут,

И счастье в дом твой постучится,

А беды адрес не найдут!

***

В день святых Петра и Павла

Пожелаю счастья в дом,

Благодать чтоб согревала,

Везло сказочно во всём!

Пусть заботливо святые

И тебя, и близких всех

Берегут всевышней силой,

Чтобы жизнь не пачкал грех!

***

С Днем апостолов святых —

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых —

Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

***

Пусть беды не ступают на порог,

Желаю легких я во всем дорог,

Чтоб злые языки вам не вредили,

И гости в светлый дом ваш приходили.

Семья большая беды не узнает,

Удача счастье к себе привлекает,

Желаю света, счастья и добра,

Пусть завтра будет лучше, чем вчера.

***

В светлый день Петра и Павла

Пожелания прими

Мудрым быть, в решеньях правым.

Дружно с близкими живи.

Пусть святые направляют

По дорогам непростым.

Пусть сомненья не терзают.

Счастья, мира, доброты!

***

День настал Петра и Павла —

Час задуматься о главном,

Обратиться сердцем к Богу.

Призадуматься немного:

Для чего живём на свете?

Есть ли вера в наших детях?

Как идёт борьба с грехами?

Почему на сердце камень?

***

Пётр и Павел — день убавил,

В красно лето дверь открыл:

От печалей пусть избавит

Даст на радость новых сил!

Пусть улыбками закружит,

И, уютным сделав дом,

Даст любовь, надежду, дружбу,

И успех поселит в нём!

***

Поздравляю с Днём Петра и Павла! Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

***

С Днем Петра и Павла! Мира тебе и света, достатка и любви, счастья и процветания! Пусть апостолы Петр и Павел берегут твою семью от всякого зла, от плохих мыслей и от болезней. Желаю исполнения всех сокровенных желаний!

***

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

***

Пусть в день святых апостолов Петра и Павла, ваши души будут наполнены Божиим миром и благодатью. Пусть в доме будет достаток и взаимопонимания. Берегите дорогих вам людей!

С Днем Петра и Павла: красивые открытки и картинки

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