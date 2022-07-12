12 июля церковь отмечает День Петра и Павла в память о двух одноименных апостолах. Этот праздник отмечался с большим размахом у наших предков. Традиции на День Петра и Павла разнообразные: это рыбная ловля, встреча рассвета и заката, а также помощь нуждающимся. Сегодня можно прочесть молитвы Петру и Павлу в церкви или дома у иконы.
С Днем Петра и Павла: стихи и проза
В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
***
Сегодня день Петра и Павла,
Желаю в благодатный день,
Чтобы удача обнимала,
А все невзгоды скрылись в тень.
Пусть только доброе случится,
Печали мимо обойдут,
И счастье в дом твой постучится,
А беды адрес не найдут!
***
В день святых Петра и Павла
Пожелаю счастья в дом,
Благодать чтоб согревала,
Везло сказочно во всём!
Пусть заботливо святые
И тебя, и близких всех
Берегут всевышней силой,
Чтобы жизнь не пачкал грех!
***
С Днем апостолов святых —
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых —
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
***
Пусть беды не ступают на порог,
Желаю легких я во всем дорог,
Чтоб злые языки вам не вредили,
И гости в светлый дом ваш приходили.
Семья большая беды не узнает,
Удача счастье к себе привлекает,
Желаю света, счастья и добра,
Пусть завтра будет лучше, чем вчера.
***
В светлый день Петра и Павла
Пожелания прими
Мудрым быть, в решеньях правым.
Дружно с близкими живи.
Пусть святые направляют
По дорогам непростым.
Пусть сомненья не терзают.
Счастья, мира, доброты!
***
День настал Петра и Павла —
Час задуматься о главном,
Обратиться сердцем к Богу.
Призадуматься немного:
Для чего живём на свете?
Есть ли вера в наших детях?
Как идёт борьба с грехами?
Почему на сердце камень?
***
Пётр и Павел — день убавил,
В красно лето дверь открыл:
От печалей пусть избавит
Даст на радость новых сил!
Пусть улыбками закружит,
И, уютным сделав дом,
Даст любовь, надежду, дружбу,
И успех поселит в нём!
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Поздравляю с Днём Петра и Павла! Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.
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С Днем Петра и Павла! Мира тебе и света, достатка и любви, счастья и процветания! Пусть апостолы Петр и Павел берегут твою семью от всякого зла, от плохих мыслей и от болезней. Желаю исполнения всех сокровенных желаний!
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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!
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Пусть в день святых апостолов Петра и Павла, ваши души будут наполнены Божиим миром и благодатью. Пусть в доме будет достаток и взаимопонимания. Берегите дорогих вам людей!