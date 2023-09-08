Красивые открытки и поздравления с Днем ангела Натальи понравятся всем обладательницам этого звучного имени.

8 сентября в Украине отмечают День ангела Натальи по церковному календарю. В этот день верующие чтят память священномученицы Натальи Никомидийской, и тезки святой могут обратиться к ней с молитвой. А рожденную в этот день девочку для счастливой судьбы стоит назвать Натальей.

Значение имени Наталья

Имя Наталья с латинского переводится как "родная", "рожденная", "рождественская". Женщина по имени Наталья очень обаятельная и приятная. Она нравится многим людям. Она очень преданна близким, любит и уважает родителей. Её главный талант - умение справляться с любыми трудностями, а главный недостаток - упрямство.

День ангела Натальи - поздравления в стихах и прозе

С днем ангела Наталью поздравляю,

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Желаю чаще ей встречать добро.

И люди будут к ней пускай открыты,

Чтоб не встречалось никогда ей зло.

Улыбок ей желаю океаны,

Пусть сложностям в работе не бывать.

Пусть сердце от любви летает,

Красивых мест желаю повидать.

***

Пусть день ангела, Наталья,

Тебе дарит лишь улыбки,

Жизнь закружит в нежном вальсе,

Теплотой скорей осыплет!

Счастья точно станет больше,

Вдохновение лишь растёт,

Будет море удовольствий,

Чтоб хватило на весь год!

***

С днем ангела, Наташа!

Он рядышком всегда,

С ним надежда наша,

С ним не грозит беда,

С ним ничего не страшно

Ни буря, ни гроза.

Но только помнить важно,

Что чистота и белизна

Твоих поступков и речей

Не отпугнет его с плечей.

***

Пожелаю, любить и надеяться,

Обеспеченно, радостно жить,

И пусть к лучшему всё переменится,

Чтоб хотелось судьбу повторить!

Чтоб была ты, Наташа, счастливою,

Не имела привычки скучать

И улыбкой своею красивою

Могла путь в темноте освещать!

***

Твой ангел-хранитель, Наташа,

Всегда по соседству с тобой.

Ты с каждым днем краше и краше,

Своей управляешь судьбой.

Но кто-то присутствует рядом,

Пускай незаметно, незримо,

Ведет тебя этой дорогой —

Единственной, неповторимой.

***

С Днем ангела тебя, Наташа,

Прекрасное солнышко наше!

Пусть всегда будет все хорошо

И сверх того, даже, будет еще.

Счастья, здоровья желаем,

Мира, терпения и любви.

От всей души тебя поздравляем

С уважением, друзья твои.

***

Милая Наташенька, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в жизни тебя ожидают счастье и удача. Пусть путь твой будет светел и успешен. Пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и совершает добрые дела.

***

Поздравляю тебя с днем ангела, Наташенька! Пожелать хочу, чтобы твой путь всегда был освещен добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждали тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

***

С днем ангела, Наталья. Пусть твой крылатый защитник укроет тебя от ненастной погоды, от ненужной грусти, от глупых идей, от дурных людей, от злых дней. Желаю тебе, Наташенька, быть всегда самим очарованием с душою, полной доброты, и сердцем, вдохновляющим тебя любовью!

***

Не зря тебя "родной" назвали, ты готова отдать свое тепло, любовь и душу каждому страждущему. Я желаю тебе Наташенька, чтобы три ангела всегда следовали за тобой. Чтобы один укрывал от бед, другой помогал в делах, а третий нес за тобой шлейф счастья. С днем ангела!

День ангела Натальи - открытки и картинки

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