В День ангела Анны поздравьте всех близких женщин с именем Анна.

3 февраля украинцы отметят День ангела Анны по церковному календарю. В эту дату верующие чтят библейскую святую Анну Пророчицу, пожилую женщину, которая встретила Деву Марию с новорожденным Иисусом в Иерусалимском храме. Она узнала в 40-дневном Христе Сына Божьего, и отправилась в Иерусалим, чтобы возвестить горожан о рождении Спасителя человечества. Анна - единственная женщина-пророчица в Новом Завете.

В День ангела Анны 2024 поздравьте родных и близких женщин с этим именем с именинами. Красивые картинки и трогательные пожелания обязательно вызовут у Анны искреннюю улыбку.

Значение имени Анна

Значение имени Анна с древнееврейского - "благосклонность". Женщины с этим именем добросердечные, заботливые, мягкие, в меру наивные. Им искренне нравится радовать и веселить других людей. Анна очень эмпатичная, легко "заражается" чужими эмоциями. На работе она ответственная и пунктуальная.

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Поздравления с Днём ангела Анны

Я в День Анны пожелаю

Благ житейских и добра,

Чтоб всегда тебя Святая

К счастью и любви вела.

Пусть она тебе поможет

Все желания воплотить,

В мире, кротости, смирении

И с надеждой в сердце жить.

Анна, Анечка, Анюта —

Сколько нежности, уюта

В теплом имени твоем.

Поздравляю с этим днем!

***

Он сегодня благодатный,

На душе легко, приятно,

Чтобы было так всегда,

Все, чего желаю я.

***

Пусть бережет тебя, Анюта,

Каждый день Святая Анна!

Желаю благ земных, уюта,

Живи счастливо постоянно!

Пускай сопутствует везение

Тебе всегда во всех делах!

Желаю вечного цветения,

Любви и радости в глазах!

***

В праздник Анны поздравляю

Я, Анюточка, тебя.

И желаю только счастья,

Хорошеть день ото дня.

Покровительница с неба

Пусть укроет от забот,

В трудностях тебя поддержит,

Силы, веру пусть дает.

***

С чудесным праздником! С Днем Анны!

Святая пусть тебя хранит.

Будь милой, яркой, многогранной.

Пусть Бог тебя благословит!

Добра тебе, здоровья, света.

Пусть в сердце никогда твоем

Не будет зим, а только - лето!

Душа пусть полнится теплом.

***

Пророчица — святая Анна,

Иисуса видела Христа,

И проповедницею стала,

До лет преклонных дожила.

Желаем в этот день для Анны

Счастливой и любимой быть,

Здоровья, счастья и удачи,

Сто лет без горестей прожить.

***

Святая Анна была добра,

Дитя прекрасное зачала.

Дочь справедлива, честна росла.

И вот Христа она родила.

Семейство праведное все чтят,

Безгрешных женщин боготворят.

Пусть та, что Божье зачла дитя,

От всех невзгод сбережет тебя.

***

Поздравляю с Днём Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

***

В День Анны искренне желаю всем добра и процветания! Желаю жить в гармонии с миром и самим собой. Пусть Бог всех нас хранит и дарит нам Свою благодать. Пусть Он подарит нам мудрость и здоровье. Желаю всем быть человечными, милосердными и щедрыми! С праздником!

***

Анечка, поздравляем тебя! Пусть жизнь дарит побольше счастливых и радостных моментов. Пусть сбудутся твои самые смелые желания и заветные мечты, а для этого желаем здоровья, везения и достатка!

***

С праздником, с днем Анны! Пусть святые оберегают от всего плохого, что может окружать в жизни. Желаю достатка и света в душе, чтобы на небесах не забывали дарить теплые моменты, а улыбка всегда жила на лице. Пусть Пресвятая Богородица подарит мир и благодать!

***

Аня, поздравляю тебя с чудесным праздником! Огромного душевного благополучия, радости, любви, взаимопонимания с дорогими людьми и очень крепкого здоровья. Будь счастлива и всегда верь в лучшее!

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