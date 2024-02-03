3 февраля украинцы отметят День ангела Анны по церковному календарю. В эту дату верующие чтят библейскую святую Анну Пророчицу, пожилую женщину, которая встретила Деву Марию с новорожденным Иисусом в Иерусалимском храме. Она узнала в 40-дневном Христе Сына Божьего, и отправилась в Иерусалим, чтобы возвестить горожан о рождении Спасителя человечества. Анна - единственная женщина-пророчица в Новом Завете.
В День ангела Анны 2024 поздравьте родных и близких женщин с этим именем с именинами. Красивые картинки и трогательные пожелания обязательно вызовут у Анны искреннюю улыбку.
Значение имени Анна
Значение имени Анна с древнееврейского - "благосклонность". Женщины с этим именем добросердечные, заботливые, мягкие, в меру наивные. Им искренне нравится радовать и веселить других людей. Анна очень эмпатичная, легко "заражается" чужими эмоциями. На работе она ответственная и пунктуальная.
Поздравления с Днём ангела Анны
Я в День Анны пожелаю
Благ житейских и добра,
Чтоб всегда тебя Святая
К счастью и любви вела.
Пусть она тебе поможет
Все желания воплотить,
В мире, кротости, смирении
И с надеждой в сердце жить.
Анна, Анечка, Анюта —
Сколько нежности, уюта
В теплом имени твоем.
Поздравляю с этим днем!
***
Он сегодня благодатный,
На душе легко, приятно,
Чтобы было так всегда,
Все, чего желаю я.
***
Пусть бережет тебя, Анюта,
Каждый день Святая Анна!
Желаю благ земных, уюта,
Живи счастливо постоянно!
Пускай сопутствует везение
Тебе всегда во всех делах!
Желаю вечного цветения,
Любви и радости в глазах!
***
В праздник Анны поздравляю
Я, Анюточка, тебя.
И желаю только счастья,
Хорошеть день ото дня.
Покровительница с неба
Пусть укроет от забот,
В трудностях тебя поддержит,
Силы, веру пусть дает.
***
С чудесным праздником! С Днем Анны!
Святая пусть тебя хранит.
Будь милой, яркой, многогранной.
Пусть Бог тебя благословит!
Добра тебе, здоровья, света.
Пусть в сердце никогда твоем
Не будет зим, а только - лето!
Душа пусть полнится теплом.
***
Пророчица — святая Анна,
Иисуса видела Христа,
И проповедницею стала,
До лет преклонных дожила.
Желаем в этот день для Анны
Счастливой и любимой быть,
Здоровья, счастья и удачи,
Сто лет без горестей прожить.
***
Святая Анна была добра,
Дитя прекрасное зачала.
Дочь справедлива, честна росла.
И вот Христа она родила.
Семейство праведное все чтят,
Безгрешных женщин боготворят.
Пусть та, что Божье зачла дитя,
От всех невзгод сбережет тебя.
***
Поздравляю с Днём Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!
***
В День Анны искренне желаю всем добра и процветания! Желаю жить в гармонии с миром и самим собой. Пусть Бог всех нас хранит и дарит нам Свою благодать. Пусть Он подарит нам мудрость и здоровье. Желаю всем быть человечными, милосердными и щедрыми! С праздником!
***
Анечка, поздравляем тебя! Пусть жизнь дарит побольше счастливых и радостных моментов. Пусть сбудутся твои самые смелые желания и заветные мечты, а для этого желаем здоровья, везения и достатка!
***
С праздником, с днем Анны! Пусть святые оберегают от всего плохого, что может окружать в жизни. Желаю достатка и света в душе, чтобы на небесах не забывали дарить теплые моменты, а улыбка всегда жила на лице. Пусть Пресвятая Богородица подарит мир и благодать!
***
Аня, поздравляю тебя с чудесным праздником! Огромного душевного благополучия, радости, любви, взаимопонимания с дорогими людьми и очень крепкого здоровья. Будь счастлива и всегда верь в лучшее!