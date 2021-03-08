Красивые картинки и нежные слова для женщин.

Сегодня в мире отмечается Международный женский день - праздник, который прославляет наступление весны и представительниц прекрасного пола. Девушки и женщины сегодня получают множество комплиментов, подарков и цветов. Все наполняются духом праздника, ведь сегодня выходной день. Порадовать прекрасный пол и выразить свои чувства вам помогут посвященные 8 марта картинки, стихи и поздравления.

Поздравления с 8 марта в стихах и прозе

С Международным женским днем!

Пусть будет много счастья в нём,

И красоты, сюрпризов ярких,

И комплиментов самых сладких.

Пусть сердце верит, любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.

По пустякам — не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться.

***

В честь 8-го марта

Поспешу вам пожелать

Быть такой, как Клеопатра —

Царственно блистать!

И желаю блестку счастья

Крепко держать в руках

И каждый отпуск, короче — почаще

Проводит на теплых берегах.

Любви, добра и света,

Уюта и тепла —

Желаю чтоб всё это

Весна Вам принесла!

Желаю жить, любить, мечтать

И каждым мигом наслаждаться,

Как солнце яркое, сиять

И лучезарно улыбаться!

***

В Международный женский день

Примите наши поздравленья,

И пусть исчезнет грусти тень,

Удачи, ласки, вдохновенья!

Пусть исполняются мечты,

Весна окутает любовью,

Побольше счастья, теплоты

И очень крепкого здоровья!

Пусть первый подснежник

Дарует силу и нежность!

А близкие пусть даруют тепло!

Пусть ветерок весенний подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

Девочки, девушки, женщины, милые!

В этот весенний и праздничный день

Вам мы желаем быть всеми любимыми,

Яркими, нежными, точно сирень!

Пусть от красы вашей кружатся головы,

А от улыбок пусть тают сердца.

Все неприятности — в сторону, в сторону,

Счастья и радости вам без конца!

Вы восхитительны, вы обаятельны,

Вы — вдохновители наших побед.

Сказочной жизни вам и, обязательно,

Долгих, прекрасных и солнечных лет!

В Международный женский день

Примите наши поздравленья,

И пусть исчезнет грусти тень,

Удачи, ласки, вдохновенья!

Пусть исполняются мечты,

Весна окутает любовью,

Побольше счастья, теплоты

И очень крепкого здоровья!

С праздником женским, нежным, прекрасным!

Пусть он подарит любовь и удачу.

В доме уют, а в душе теплота.

Пусть все невзгоды уйдут в никуда.

Будь самой милой, самой красивой,

Самой любимой и самой счастливой.

Мира, веселья и много добра.

Пусть это счастье не знает конца.

С праздником 8 Марта,

Поздравлений и подарков.

Счастья много, красоты,

Исполнения мечты!

Пусть весна в душе цветет,

А в семье любовь живет.

Женское очарование

Пусть к успехам вас ведет!

***

Желаю счастья и любви,

Они дороже всех подарков.

И пусть все сбудутся мечты,

В прекрасный день - 8 Марта!

В чудесный день весенний

Желаю я добра,

Любви и вдохновенья,

Чтоб сказкой жизнь была!

Признаний самых жарких,

Улыбок и цветов,

Мгновений много ярких

И только добрых слов!

Пусть солнышко лучится,

И льется птичья трель,

Пусть чудо приключится

С тобою в этот день!

С Международным женским днем!

Пускай глаза горят огнем.

Любви, уверенности, страсти,

Пусть настоящим будет счастье.

Весны, тепла и красоты,

Пускай все сбудутся мечты.

Пусть настроение будет класс,

От сердца поздравляю Вас!

Пусть сегодня ласковое весеннее солнышко, согреет своими нежными лучами. Прекрасные и благоухающие цветы зачаруют своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех близких и родных людей радуют сердце. А счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю долгую, и светлую жизнь.

***

С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

Дорогие, милые дамы, самые очаровательные и непредсказуемые создания, поздравляем вас с Международным женским днём! Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть оно не заканчивается!

С Международным женским днём!

Тепла, восторга, счастья в дом,

Добра, цветочков, обниманий

И исполнения желаний.

Уюта, прелестей, открытий,

Красивой жизни и событий,

Волшебства, достатка, чуда,

Заботы, нежности и друга.

Весны прекрасной, наслаждений,

Идей, подъёма и творений.

Комплиментов, солнца, счастья,

Весь день сегодня улыбаться.

***

С Международным женским днем! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья тебе, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все твои дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в твоем доме всегда было уютно и тепло. Пусть в твоей жизни всё будет так, как ты сама захочешь!

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Автор: Екатерина Пулатова