Сегодня в мире отмечается Международный женский день - праздник, который прославляет наступление весны и представительниц прекрасного пола. Девушки и женщины сегодня получают множество комплиментов, подарков и цветов. Все наполняются духом праздника, ведь сегодня выходной день. Порадовать прекрасный пол и выразить свои чувства вам помогут посвященные 8 марта картинки, стихи и поздравления.
Поздравления с 8 марта в стихах и прозе
С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.
***
В честь 8-го марта
Поспешу вам пожелать
Быть такой, как Клеопатра —
Царственно блистать!
И желаю блестку счастья
Крепко держать в руках
И каждый отпуск, короче — почаще
Проводит на теплых берегах.
Любви, добра и света,
Уюта и тепла —
Желаю чтоб всё это
Весна Вам принесла!
Желаю жить, любить, мечтать
И каждым мигом наслаждаться,
Как солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!
***
В Международный женский день
Примите наши поздравленья,
И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!
Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,
Побольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья!
Пусть первый подснежник
Дарует силу и нежность!
А близкие пусть даруют тепло!
Пусть ветерок весенний подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Девочки, девушки, женщины, милые!
В этот весенний и праздничный день
Вам мы желаем быть всеми любимыми,
Яркими, нежными, точно сирень!
Пусть от красы вашей кружатся головы,
А от улыбок пусть тают сердца.
Все неприятности — в сторону, в сторону,
Счастья и радости вам без конца!
Вы восхитительны, вы обаятельны,
Вы — вдохновители наших побед.
Сказочной жизни вам и, обязательно,
Долгих, прекрасных и солнечных лет!
В Международный женский день
Примите наши поздравленья,
И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!
Пусть исполняются мечты,
Весна окутает любовью,
Побольше счастья, теплоты
И очень крепкого здоровья!
С праздником женским, нежным, прекрасным!
Пусть он подарит любовь и удачу.
В доме уют, а в душе теплота.
Пусть все невзгоды уйдут в никуда.
Будь самой милой, самой красивой,
Самой любимой и самой счастливой.
Мира, веселья и много добра.
Пусть это счастье не знает конца.
С праздником 8 Марта,
Поздравлений и подарков.
Счастья много, красоты,
Исполнения мечты!
Пусть весна в душе цветет,
А в семье любовь живет.
Женское очарование
Пусть к успехам вас ведет!
***
Желаю счастья и любви,
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты,
В прекрасный день - 8 Марта!
В чудесный день весенний
Желаю я добра,
Любви и вдохновенья,
Чтоб сказкой жизнь была!
Признаний самых жарких,
Улыбок и цветов,
Мгновений много ярких
И только добрых слов!
Пусть солнышко лучится,
И льется птичья трель,
Пусть чудо приключится
С тобою в этот день!
С Международным женским днем!
Пускай глаза горят огнем.
Любви, уверенности, страсти,
Пусть настоящим будет счастье.
Весны, тепла и красоты,
Пускай все сбудутся мечты.
Пусть настроение будет класс,
От сердца поздравляю Вас!
Пусть сегодня ласковое весеннее солнышко, согреет своими нежными лучами. Прекрасные и благоухающие цветы зачаруют своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех близких и родных людей радуют сердце. А счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю долгую, и светлую жизнь.
***
С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!
Дорогие, милые дамы, самые очаровательные и непредсказуемые создания, поздравляем вас с Международным женским днём! Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть оно не заканчивается!
С Международным женским днём!
Тепла, восторга, счастья в дом,
Добра, цветочков, обниманий
И исполнения желаний.
Уюта, прелестей, открытий,
Красивой жизни и событий,
Волшебства, достатка, чуда,
Заботы, нежности и друга.
Весны прекрасной, наслаждений,
Идей, подъёма и творений.
Комплиментов, солнца, счастья,
Весь день сегодня улыбаться.
***
С Международным женским днем! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья тебе, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все твои дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в твоем доме всегда было уютно и тепло. Пусть в твоей жизни всё будет так, как ты сама захочешь!
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