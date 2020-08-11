Рождество святителя Николая Чудотворца: что нельзя делать в этот праздник, традиции, приметы

Рождество святителя Николая Чудотворца стоит провести в гармонии с собой.

11 августа церковь отмечает Рождество святителя Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых святых в христианстве.

Рождество святителя Николая Чудотворца: история праздника

Праздник Рождества Николая Чудотворца был введен в IX веке вместе с крещением Киевской Руси. Во время правления Екатерины II в Российской империи праздник был отменен, после чего о нем забыли вплоть до ХХІ века. В 2004 году Рождество Святителя Николая Чудотворца было возобновлено православной церковью.

Традиции и приметы на Рождество Николая Чудотворца

В этот день принято ходить на церковные богослужения, где проводят молебны в знак чествования памяти Святого Николая. На этот праздник молятся Николаю Чудотворцу, он обязательно поможет больным и обездоленным.

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Рождество Святителя Николая Чудотворца в древности напоминало о приближении осени. Довольно часто утром в этот день можно было заметить туман, который предвещал хороший урожай ячменя и овса.

Отсутствие заморозков в этот день предсказывало теплое начало осени, а если овес зеленеет второй раз за сезон, то стоит ожидать много дождей осенью.

Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца:

давать в долг;

работать в огороде и саду;

шить, вязать;

заниматься уборкой или стиркой;

ругаться, особенно со своими близкими.

Молитва Николаю Чудотворцу

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

В отличие от более известных праздников, – Дня Святого Николая 19 декабря (день смерти Святого Николая) и Весеннего Николая 22 мая (день перенесения мощей святого в итальянский город Бари), Рождество святителя Николая Чудотворца долгое время было забытым в православной традиции.

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