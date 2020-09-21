Сегодня, 21 сентября, христиане отмечают один из важнейших праздников церковного года – Рождество Пресвятой Богородицы.
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Праздник установлен церковью на память о рождении Матери Божьей. Он считается первым в цикле великих двунадесятых праздников и именно им открывается череда праздников церковного года. Завершается церковный годовой круг также праздником, посвященным Богородице, – Успением.
УНИАН собрал лучшие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и прозе, а также открытки по случаю праздника.
Рождество Богородицы – поздравления в стихах и открытках
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С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня вас я,
Пусть хранит вас Мария от горестей,
Пусть счастливой будет семья.
Вам желаю я мира и радости,
Милосердия, в сердце – тепла,
Окружит Богородица радостью
И подарит вам много добра.
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Рождество Пресвятой Богородицы –
Праздник светлый, великий и радостный.
В честь достойнейшей именинницы
Колокольный звон слышен, благостный!
С этим праздником вас поздравляю я.
Пусть в душе вашей вера живет.
Вам огромного счастья желаю я.
Пусть всегда и во всём вам везет!
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С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Пусть в душе расцветает добро,
Только счастьем сердечко наполнится,
И заглянет веселье в окно!
Этот праздник несет вдохновение,
Только радость и мир, и любовь.
Пусть уходят подальше сомнения,
И приходит везение вновь!
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Пускай Рождество Пресвятой Богородицы
Счастье и радость тебе принесут!
Святые пускай о тебе позаботятся:
Пусть от невзгод и всех бед берегут!
Желаю добра, море ярких мгновений,
Любви безграничной, надежды и веры,
В жизни лишь верных и честных решений,
А также успешной и быстрой карьеры!
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Пресвятая Богоматерь
В мир сегодня наш пришла.
Знаем мы, какой нелёгкий
В жизни путь она прошла.
Будьте так же терпеливы,
И несите радость в дом:
Родилась Мария Дева,
Ей за Сына воздаём.
Чтоб на семьи ваши также
Снизошла та благодать.
Будем мы теперь смиренно
Рождества Христова ждать.
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Поздравляю с Рождеством
Богородицы Пречистой!
Пусть стремится счастье в дом
Вместе с радостью искристой.
Пусть исполнится мечта,
Наделит душевным светом,
А на сердце теплота
Согревает, будто летом!
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе
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С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!
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От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!
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С праздником! Пусть Пресвятая Богородица охраняет семью и дом от всех неприятностей, от бед и злых поступков. Пусть хранят ангелы и берегут Вас, чтобы всегда царило вокруг добро и искренние люди.
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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.
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