В этот день христиане отмечают большой праздник, посвященный рождению Матери Божьей.

Сегодня, 21 сентября, христиане отмечают один из важнейших праздников церковного года – Рождество Пресвятой Богородицы.

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Праздник установлен церковью на память о рождении Матери Божьей. Он считается первым в цикле великих двунадесятых праздников и именно им открывается череда праздников церковного года. Завершается церковный годовой круг также праздником, посвященным Богородице, – Успением.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и прозе, а также открытки по случаю праздника.

Рождество Богородицы – поздравления в стихах и открытках

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С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сегодня вас я,

Пусть хранит вас Мария от горестей,

Пусть счастливой будет семья.

Вам желаю я мира и радости,

Милосердия, в сердце – тепла,

Окружит Богородица радостью

И подарит вам много добра.

***

Рождество Пресвятой Богородицы –

Праздник светлый, великий и радостный.

В честь достойнейшей именинницы

Колокольный звон слышен, благостный!

С этим праздником вас поздравляю я.

Пусть в душе вашей вера живет.

Вам огромного счастья желаю я.

Пусть всегда и во всём вам везет!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Пусть в душе расцветает добро,

Только счастьем сердечко наполнится,

И заглянет веселье в окно!

Этот праздник несет вдохновение,

Только радость и мир, и любовь.

Пусть уходят подальше сомнения,

И приходит везение вновь!

***

Пускай Рождество Пресвятой Богородицы

Счастье и радость тебе принесут!

Святые пускай о тебе позаботятся:

Пусть от невзгод и всех бед берегут!

Желаю добра, море ярких мгновений,

Любви безграничной, надежды и веры,

В жизни лишь верных и честных решений,

А также успешной и быстрой карьеры!

***

Пресвятая Богоматерь

В мир сегодня наш пришла.

Знаем мы, какой нелёгкий

В жизни путь она прошла.

Будьте так же терпеливы,

И несите радость в дом:

Родилась Мария Дева,

Ей за Сына воздаём.

Чтоб на семьи ваши также

Снизошла та благодать.

Будем мы теперь смиренно

Рождества Христова ждать.

***

Поздравляю с Рождеством

Богородицы Пречистой!

Пусть стремится счастье в дом

Вместе с радостью искристой.

Пусть исполнится мечта,

Наделит душевным светом,

А на сердце теплота

Согревает, будто летом!

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе

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С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!

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От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

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С праздником! Пусть Пресвятая Богородица охраняет семью и дом от всех неприятностей, от бед и злых поступков. Пусть хранят ангелы и берегут Вас, чтобы всегда царило вокруг добро и искренние люди.

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Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.

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Автор: Алина Вишневская