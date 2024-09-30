Уже скоро иудеи всего мира отметят Рош ха-Шана 2024 - еврейский Новый год. Это торжество имеет непостоянную дату и вычисляется по лунному календарю. Евреи Украины тоже отмечают праздник.
Популярным местом паломничества иудеев в Новый год является могила раввина Нахмана в Умани Черкасской области. В этом году на Рош ха-Шана в Умань прибудут 30 тысяч паломников. Мы разобрались, что это за праздник и как поздравить близких.
Что такое Рош ха-Шана
Рош ха-Шана - это начало года еврейском календаре. В этот праздник начинается первый месяц года тишрей. Его дата постоянно смещается, поскольку иудеи живут по лунному календарю. Но торжество всегда наступает в новолуние.
Иудеи верят, что в этот день Бог наблюдает за всеми людьми и судит их по поступкам. Господь определяет исход каждого человека на новый год на основе того, как он провел предыдущий. Также, согласно еврейской традиции, на Рош ха-Шана определяется судьба человека на небесах.
С Рош ха-Шана в течение десяти дней верующие стараются сделать добрые дела и больше времени проводят в молитве, а также каются в грехах. Люди верят, что достойных иудеев Господь впишет в "Книгу жизни".
Популярные традиции праздника - это трубление в бараний рог (шофар), пение гимнов и песенных молитв. На праздничную трапезу ставят сладкие продукты - булочки, мёд, различные фрукты (финики, гранат, инжир), блины. Не принято подавать горькие и кислые блюда, чтобы в жизни не было горечи.
Когда Рош ха-Шана 2024
В этом году еврейский Новый год по григорианскому календарю наступит 3 октября и будет длиться 2 дня. Однако иудеи отмечают все праздники с закатом солнца накануне торжества. Поэтому Рош ха-Шана в 2024 году празднуется с вечера 2 октября по вечер 4 октября. У иудеев наступит 5785 год.
Поздравления с Рош ха-Шана
Рош ха-Шана - Новый Год,
И еврейский весь народ
Поздравляем от души,
Вот вам золотые дни.
Пусть в ваш дом заглянет счастье,
И по-прежнему везёт,
И красивым, вкусным даром
Будут яблоки и мёд.
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Отмечает еврейский народ
Рош ха-Шана - такой новый год,
Принесет он пускай Вам достатка,
И в семье будет все пусть в порядке,
Пусть с веселою нотой пройдет,
Этот праздник большой Новый год!
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Жить желаю вам счастливо,
Без обиды и обмана,
В новый год возьмите радость,
С праздником вас Рош ха-Шана.
Мира вам, тепла, уюта,
Воплощения всех идей,
Пусть всегда дежурят радость
И достаток у дверей.
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Рош-ха-Шана - Новый год,
Праздник сей октябрь несет.
Главным будет пожеланье
В "Книгу жизни" чтоб вписали.
Хлеб обмакивают в мед,
Сладким будет этот год!
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Поздравляю с Рош ха-Шаном и желаю много приятных подарков, различных вкусностей на столе, за которым соберётся дружная семья и все близкие сердцу люди. Пусть этот год пройдёт успешно и радостно, пусть только хорошее и доброе ждёт тебя впереди.
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Поздравляю с праздником Рош ха-Шана и хочу пожелать сладкого года, будто мёд, благополучия, здоровья, мира и достатка. Пусть все твои грехи и тёмные мысли выпадут хлебными крошками в пруд на съедение рыбам, пусть твоя вера окрепнет, а твоё сердце станет ещё добрее.
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С еврейским Новым годом! Этот праздник всегда приносит новые надежды и дарит радость. Пусть ваш дом будет наполнен спокойствием, жизнерадостными людьми и самой позитивной энергетикой!
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С Рош ха-Шана вас! Пусть громко затрубит шофар. Пусть все ненастья уйдут прочь. Пусть этот праздник будет сладким, как мёд. Пусть душа раскается в лихих поступках. Пусть сердце возродит добрую надежду. Пусть Господь дарует счастливый и богатый год!