Еврейский новый год Рош ха-Шана в этом году наступит в начале октября.

Уже скоро иудеи всего мира отметят Рош ха-Шана 2024 - еврейский Новый год. Это торжество имеет непостоянную дату и вычисляется по лунному календарю. Евреи Украины тоже отмечают праздник.

Популярным местом паломничества иудеев в Новый год является могила раввина Нахмана в Умани Черкасской области. В этом году на Рош ха-Шана в Умань прибудут 30 тысяч паломников. Мы разобрались, что это за праздник и как поздравить близких.

Что такое Рош ха-Шана

Рош ха-Шана - это начало года еврейском календаре. В этот праздник начинается первый месяц года тишрей. Его дата постоянно смещается, поскольку иудеи живут по лунному календарю. Но торжество всегда наступает в новолуние.

Иудеи верят, что в этот день Бог наблюдает за всеми людьми и судит их по поступкам. Господь определяет исход каждого человека на новый год на основе того, как он провел предыдущий. Также, согласно еврейской традиции, на Рош ха-Шана определяется судьба человека на небесах.

С Рош ха-Шана в течение десяти дней верующие стараются сделать добрые дела и больше времени проводят в молитве, а также каются в грехах. Люди верят, что достойных иудеев Господь впишет в "Книгу жизни".

Популярные традиции праздника - это трубление в бараний рог (шофар), пение гимнов и песенных молитв. На праздничную трапезу ставят сладкие продукты - булочки, мёд, различные фрукты (финики, гранат, инжир), блины. Не принято подавать горькие и кислые блюда, чтобы в жизни не было горечи.

Когда Рош ха-Шана 2024

В этом году еврейский Новый год по григорианскому календарю наступит 3 октября и будет длиться 2 дня. Однако иудеи отмечают все праздники с закатом солнца накануне торжества. Поэтому Рош ха-Шана в 2024 году празднуется с вечера 2 октября по вечер 4 октября. У иудеев наступит 5785 год.

Поздравления с Рош ха-Шана

Рош ха-Шана - Новый Год,

И еврейский весь народ

Поздравляем от души,

Вот вам золотые дни.

Пусть в ваш дом заглянет счастье,

И по-прежнему везёт,

И красивым, вкусным даром

Будут яблоки и мёд.

***

Отмечает еврейский народ

Рош ха-Шана - такой новый год,

Принесет он пускай Вам достатка,

И в семье будет все пусть в порядке,

Пусть с веселою нотой пройдет,

Этот праздник большой Новый год!

***

Жить желаю вам счастливо,

Без обиды и обмана,

В новый год возьмите радость,

С праздником вас Рош ха-Шана.

Мира вам, тепла, уюта,

Воплощения всех идей,

Пусть всегда дежурят радость

И достаток у дверей.

***

Рош-ха-Шана - Новый год,

Праздник сей октябрь несет.

Главным будет пожеланье

В "Книгу жизни" чтоб вписали.

Хлеб обмакивают в мед,

Сладким будет этот год!

***

Поздравляю с Рош ха-Шаном и желаю много приятных подарков, различных вкусностей на столе, за которым соберётся дружная семья и все близкие сердцу люди. Пусть этот год пройдёт успешно и радостно, пусть только хорошее и доброе ждёт тебя впереди.

***

Поздравляю с праздником Рош ха-Шана и хочу пожелать сладкого года, будто мёд, благополучия, здоровья, мира и достатка. Пусть все твои грехи и тёмные мысли выпадут хлебными крошками в пруд на съедение рыбам, пусть твоя вера окрепнет, а твоё сердце станет ещё добрее.

***

С еврейским Новым годом! Этот праздник всегда приносит новые надежды и дарит радость. Пусть ваш дом будет наполнен спокойствием, жизнерадостными людьми и самой позитивной энергетикой!

***

С Рош ха-Шана вас! Пусть громко затрубит шофар. Пусть все ненастья уйдут прочь. Пусть этот праздник будет сладким, как мёд. Пусть душа раскается в лихих поступках. Пусть сердце возродит добрую надежду. Пусть Господь дарует счастливый и богатый год!

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