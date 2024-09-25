Глава Черкасской ОВА пообещал, что на дни паломничества в городе меры безопасности будут максимально усилены.

В Умани на еврейский Новый год (Рош ха-Шана) ожидается около 30 тысяч паломников-хасидов.

Об этом в среду, 25 сентября, сообщила Объединенная еврейская община Украины в Telegram, основываясь на информации, предоставленной Благотворительным фондом "Историко-культурный центр города Умани".

Хотя ранее в Украине ожидали до 50 тысяч паломников в Умани, на планы паломников повлияла в том числе и эскалация на севере Израиля: ряд авиакомпаний отменил рейсы, которыми брацлавские хасиды должны были добраться до стран Европы, граничащих с Украиной.

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В прошлом году, несмотря на войну в Украине, в Умань прибыло более 35 тысяч паломников. В этом году, в середине сентября, Украина призвала хасидов не ехать на празднование в Умань из-за войны. Как объяснили в МИД, российская агрессия создает реальные угрозы жизни и безопасности людей и делает невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины.

В свою очередь глава Черкасской ОВА Игорь Табурец пообещал, что на дни паломничества в Умани будут максимально усилены меры безопасности.

Паломничество хасидов в Умань

Традиционное хасиды ездят в Умань на Рош ха-Шана, еврейский Новый год. Этот праздник выпадает на начало осени, обычно в сентябре или октябре по григорианскому календарю, в зависимости от лунного еврейского календаря. Конкретные даты меняются каждый год, но Рош ха-Шана празднуется в течение двух дней.

Цель паломников - посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава (Бреслова), основателя брацлавского хасидизма, который умер в 1810 году. Нахман считается одним из важнейших духовных лидеров хасидизма. Считается, что на его могиле, особенно в период еврейского Нового года, приносят особое благословение и духовное очищение.

Раввин Нахман завещал своим ученикам приезжать к его могиле на Рош ха-Шана и молиться за прощение грехов, что стало традицией среди его последователей. Ежегодно тысячи брацлавских хасидов со всего мира приезжают в Умань, чтобы принять участие в этих молитвах. По традиции, они остаются там на весь период празднования.

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