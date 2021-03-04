Родительские субботы посвящены почтению предков и усопших родных

Ежегодно весной начинается период поминальных дней - родительских суббот. В эти даты поминают усопших родственников, друзей, коллег и дорогих людей. Всего в году отмечается семь таких дат.

Из всех Родительских суббот две именуются Вселенскими, поскольку в эти днипоминают всех умерших православных людей вне зависимости от их близости к нам. Это Мясопустная вселенская родительская суббота и Троицкая вселенская родительская суббота. В остальные дни поминают лишь знакомых усопших и своих предков. В эти дни читают молитвы за упокой душ.

Родительские субботы в 2021 году - все даты

6 марта - Вселенская мясопустная родительская суббота. Ежегодно отмечается в последнюю субботу перед Великим Постом.

27 марта, 3 апреля, 10 апреля - Родительские субботы во время Великого поста. В эти дни читают панихиду, раздают милостыню, молятся за покойных родных.

11 мая - Радоница, отмечается на 9 день после Пасхи. Родных поминают пасхальной трапезой, посещают кладбища.

19 июня - Троицкая Вселенская родительская суббота, что отмечается накануне Святой Троицы. Отмечается особой панихидой в честь всех христиан.

6 ноября - Дмитриевская родительская суббота - в честь мученника Дмитрия Солунского, последняя в году. В этот день посещают могилы родных.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова