У мусульман мира начался священный месяц Рамадан, в течение которого нельзя есть от заката до рассвета.

11 марта у мусульман всего мира начался Рамадан 2024 - девятый месяц года в исламском календаре, который считается священным. В течение всего этого месяца верующие соблюдают особый пост, а также стараются совершить больше добрых дел. Поскольку мусульмане пользуются лунным календарем, дата Рамадана меняется каждый год.

Что такое Рамадан

Рамадан - это девятый месяц исламского календаря, в течение которого мусульмане соблюдают обязательным пост. Считается, что именно в этот месяц пророк Мухаммед от Бога получил Священное письмо Коран. Во время Рамадана верующие воздерживаются от еды и питья в светлое время суток, а также стараются совершать больше добрых дел.

Рамадан 2024 - начало и конец

Рамадан каждый год наступает примерно на 11 дней раньше и длится 30 дней. 11 марта - вот когда месяц Рамадан 2024 начинается в этом году. Продлится он до 9 апреля. А 10 апреля у мусульман наступит Ураза-байрам - праздник окончания поста.

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Что нельзя делать в Рамадан

В течение всего месяца нельзя употреблять пищу и пить воду в светлое время суток. Пост начинается с восходом солнца и продолжается до заката. Очень важно знать на Рамадан 2024 расписание восходов и закатов в вашем местности. Такие таблицы публикуют отдельно для каждой страны.

В Рамадан верующие переходят на двухразовое питание. Утреннее принятие пищи называется сухур и совершается ранним утром до восхода солнца. А вечерний прием еды после наступления темноты называется ифтар.

От поста на Рамадан освобождены несовершеннолетние и пожилые, беременные и кормящие женщины, а также болеющие люди. Женщинам можно не поститься в дни менструации. Если мусульманин не постился по уважительной причине, то ему нужно восполнить пропущенные дни поста позднее.

Помимо еды и питья, в течение дня верующим также нельзя курить и иметь супружескую близость.

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