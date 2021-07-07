7 июля - 188-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 177 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 июня Юлианского календаря.

В Украине - День работников природно-заповедного дела, в США - Фестиваль «Вкус Чикаго», День шоколада, День макарон, День дайв-бара, День клубничного мороженого «Сандэ», День «Говори правду», День прогулки отца с дочерью, в Японии - Праздник любви «Танабата», на Соломоновых островах - День независимости, в Малайзии - День всемирного наследия Джорджтауна, в Танзании - День Саба Саба.

Памятные даты 7 июля, годовщины и события

В 1891 году компания «American Express» запатентовала дорожный чек, послуживший прообразом современных кредитных карт. История данного документа следующая: в 1880-х годах президент компании «American Express» Фарго отправился путешествовать по Европе. Но отдых был безнадежно испорчен из-за бесконечных проблем, связанных с использованием кредитных писем для получения денег. Вернувшись из поездки, он поручил главе отдела по перевозкам придумать нечто удобное. Так и появились дорожные чеки. Поначалу это нововведение было воспринято с некоторой опаской, и в первый год компания продала только 248 чеков на чуть более 9 тысяч долларов. К 1909 году годовой объем продаж дорожных чеков достиг 23 миллионов долларов.

7 июля 1881 года впервые была напечатана сказка «Пиноккио» в римском «Журнале для детей».

В 1980 году в этот день был совершен первый перелет через Ла-Манш самолетом на солнечных батареях.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеГадания в ночь на Ивана Купала 2021: 10 способов узнать свою судьбу7 июля - Ивана Купала (Иванов день, Купальская ночь) - один из главных славянских праздников, совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя. По приданию - в этот день цветет папоротник, но вот только цветка никто никогда не видел. Купальских обрядов масса - плетение венков, украшение зеленью жилищ, перепрыгивание через костер, обливание водой, гадания, ночные бесчинства. Этот праздник пришел из времен язычества. Отмечают его и некоторые европейские страны, но вот только по старому стилю, в дни летнего солнцестояния.

Что сегодня нельзя делать

В купальскую ночь не стоит спать. Рядом с открытой водой нельзя находиться беременным, старикам и детям. На Ивана Купала ничего не занимают и не дают в долг – иначе семью ждет бедность. Еще нельзя поднимать ценные предметы, найденные на дороге.

Приметы на 7 июля

Читайте такжеИвана Купала 2021 - поздравления в стихах и прозе, яркие открытки для ваших близкихИздавна существуют погодные приметы на этот день:

трава сильно пахнет - вскоре будет дождь;

утром много росы – к хорошему урожаю огурцов;

много звезд в ночь на Ивана Купала - будет много грибов;

дождь - через пять дней будет жаркая погода.

Именины 7 июля

Именины у Антона, Ивана, Иакова и Никиты.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева