Сегодня православные верующие чтят память мученика Евсевия Епископа Самосатского. В народе этот праздник прозвали "‎Евсеев день"‎.

Епископ жил в IV веке и был славен, как ярый защитник православия. За это он был гоним и преследуем самим императором Констанцием. Однажды правитель узнал, что епископ хранит у себя некий акт, подписанный на соборе, и приказал отдать его. Евсевий Самосатский ответил, что не будет этого, а скорее ему отрубят руки. Император был настолько удивлен стойкостью священника, что не причинил ему вреда.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на июль 2021: какие работы проводить в огороде и садуПосле Констанция на престол взошел Юлиан Отступник и для христиан наступили еще более тяжелые времена. Евсевий Самосатский переоделся в военную форму и прошел по странам, обращая людей в христианство. Он также обучал священников, чтобы они служили в пустующих церквях. Чуть позже всех епископов по приказу Юлиана Отступника заточили в темницу, Евсевия в том числе.

Император Юлиан вскоре умер и правителем стал благочестивый Иовиан, тогда священников выпустили на волю, а гонения прекратились. Около 380 года Евсевий прибыл в арианский город Долихины, чтобы поставить в нем православного епископа Марина. Женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, которая пробила голову святителю. Перед смертью Евсевий просил не наказывать преступницу и простил ей все грехи.

В народе праздник 5 июля называют Днем встреч. Говорят: «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать».

Приметы 5 июля

Идет дождь или месяц на небе мерцает - к хорошему урожаю хлеба;

Стоит жара - зима будет суровой;

Куры купаются в пыли - к дождю;

Много комаров и росы вечером - к теплу на следующий день;

Нужно быть осторожными на дороге - есть риск аварий;

Рожденным в этот день судьба несет много испытаний.

Что можно делать 5 июля

Сегодня удачный день, чтобы найти себе половинку. Обращайте внимание на тех, кто на вас похож - подобное притягивает подобное.

Чего нельзя сегодня делать

Не начинайте важные дела до вечера - не увенчаются успехом;

Не обсуждайте других людей - ситуация обернется против вас;

Не конфликтуйте, иначе ссора затянется.

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Автор: Кристина Кащавцева