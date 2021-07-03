В этот день православные люди почитают епископа Мефодия - активного борца за христианство.

Святой отличался тихим и кротким нравом, смиренно поучал свою паству, но отчаянно сопротивлялся еретикам и всем тем, кто отрицал силу и чистоту православной веры. Особенно настороженно он относился к представителям оригенизма. Это были еретики, в своих проповедях искажающие основные догматы христианства.

Читайте такжеНачался Петров пост в 2021 году: календарь питания по дням, что можно и нельзя естьМефодий после себя оставил богатое наследие: письменные труды, которые защищали христианство перед язычеством, изложения на тему: «‎Догматы против ереси Оригена»‎, толкования Священного Писания и нравственные поучения.

Священномученик Мефодий Патарский был схвачен язычниками и даже на смертном одре исповедовал перед ними веру во Христа Спасителя. В 312 году его приговорили к смерти через отсечение головы.

Какой сегодня церковный праздник - приметы 3 июля

В этот день идет дождь - погода будет ненастной ещё долго;

Жаба выползла на траву - к дождю;

По вечеру кричат лебеди - к дождю;

Паук быстро плетет паутину - к хорошей погоде.

Где сова ухает - там случится пожар;

Муравьи прячутся - к сильному ветру;

Перепела близко к домам людей - зима будет суровой.

Что можно делать 3 июля 2021

Лучший день для того, чтобы охотиться на перепела. Наши предки считали, что, если удастся подстрелить его, то весь год будет сопутствовать благополучие и достаток. Также можно загадывать желание на Мефодия, и оно обязательно сбудется. Найти и намотать на мизинец паутину - приблизить удачу.

Что сегодня нельзя делать

Не выносите мусор без лишней надобности, иначе будете нуждаться в деньгах;

Не выбрасывайте остатки еды, лучше отдайте животным или нищим;

Не ссорьтесь и не завидуйте.

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Автор: Кристина Кащавцева