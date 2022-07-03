Народный праздник 3 июля имеет названия Мефодий Перепелятник, паутинный день, погодоуказатель.

Христиане отмечают церковный праздник 3 июля в честь епископа Мефодия Патарского. День считается удачным для охотников. Любая охота сегодня хорошо ладится, а особенно охота на перепелов. Также дата удачная для рыбалки.

В этот день можно собирать лекарственные травы, цветы липы и жасмина, крапиву. Удачная дата для врачей и целителей. Можно назначать на эту дату любые операции и медицинские процедуры. 3 июля наши предки наблюдали за пауками и предсказывали погоду по их поведению.

Что нельзя делать 3 июля

Убивать пауков сегодня - страшный грех. В этот день не стоит есть яйца и орехи. Не нужно давать непрошенные советы сегодня, иначе испорите отношения с человеком.

Приметы погоды 3 июля

Если пауки плетут большие сети, то погода будет сухой и безветренной.

Если паук усердно плетет паутину, то наступят ясные и солнечные дни.

Паук разорвал свою паутину - к ухудшению погоды.

Муравьи прячутся в муравейник - к дождю и грозе.

Если облака высокие, то будет знойная жара.

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