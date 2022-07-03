Христиане отмечают церковный праздник 3 июля в честь епископа Мефодия Патарского. День считается удачным для охотников. Любая охота сегодня хорошо ладится, а особенно охота на перепелов. Также дата удачная для рыбалки.
В этот день можно собирать лекарственные травы, цветы липы и жасмина, крапиву. Удачная дата для врачей и целителей. Можно назначать на эту дату любые операции и медицинские процедуры. 3 июля наши предки наблюдали за пауками и предсказывали погоду по их поведению.
Что нельзя делать 3 июля
- Убивать пауков сегодня - страшный грех.
- В этот день не стоит есть яйца и орехи.
- Не нужно давать непрошенные советы сегодня, иначе испорите отношения с человеком.
Приметы погоды 3 июля
- Если пауки плетут большие сети, то погода будет сухой и безветренной.
- Если паук усердно плетет паутину, то наступят ясные и солнечные дни.
- Паук разорвал свою паутину - к ухудшению погоды.
- Муравьи прячутся в муравейник - к дождю и грозе.
- Если облака высокие, то будет знойная жара.
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